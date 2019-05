15.05.2019

Rehlings Klärschlamm wird verbrannt

Etwa 1500 Kubikmeter Klärschlamm fallen jährlich in der Rehlinger Kläranlage an. Die Entsorgung ist teuer. Im Hintergrund sind die beiden Silos mit jeweils 750 Kubikmeter Inhalt zu sehen, links befindet sich das Filtratwassersilo, rechts davon das Lagersilo für den Schlamm, der halbjährlich verpresst und in eine spezielle Verbrennungsanlage nach Altenstadt gebracht wird. Vorne links ist das Belebungsbecken mit einem Fassungsvermögen von 1285 Kubikmeter zu sehen, dahinter die zwei Sedimentations- und Umwälzbecken (je 916 Kubikmeter). Rechts liegt das Regenüberlaufbecken mit 425 Kubikmetern.

Landwirte scheiden als Abnehmer immer mehr aus. Nun muss die Gemeinde für die Entsorgung deutlich mehr Geld bezahlen. Dafür gibt es gute Nachrichten für Gartenbesitzer und die freiwillige Feuerwehr

Von Josef Abt

Wie kann der Klärschlamm aus der Rehlinger Kläranlage künftig entsorgt werden? Dieses Thema beschäftigte den Gemeinderat am Dienstag. Es gibt kaum noch Interessenten, die den Schlamm auf landwirtschaftliche Felder ausbringen wollen. Damit bleibt wohl nur noch eine Verbrennung in Spezialanlagen.

Die Gemeinde hatte sich intensiv um alternative Entsorgungsmöglichkeiten bemüht. Übergangsweise konnte sie auf eine landwirtschaftliche Entsorgung zurückgreifen, da die Schlammsilos ziemlich gefüllt waren. Doch das wird immer schwieriger, zumal die Vorschriften in Bezug auf mögliche Rückstände verschärft werden. Laut Ingenieurbüro Sweco ist mit dem Einsatz der Phosphorfällung künftig eine landwirtschaftliche Ausbringung wohl nicht mehr möglich. Dem widersprach der Betreiber der Kläranlage, die Firma Sedlmeier, die betont, es käme immer auf den Einzelfall an.

Laut Bürgermeister Alfred Rappel gibt es sehr wenige zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, die Kapazitäten frei haben. Dem Gemeinderat lag ein Angebot der Firma Emter aus Altenstadt zur Verbrennung vor. Jährlich fallen in Rehling rund 1500 Kubikmeter Nassschlamm an. Dieser wird vor Ort mit Spezialmaschinen und Flockungsmittel behandelt und entwässert. Die Kosten dafür liegen zwischen 8,10 und 8,60 Euro je Kubikmeter. Dazu kommt die Verwertung in der Monoverbrennungsanlage der Firma. Es fallen noch 110 Euro je Tonne an. Rehling rechnet mit mindestens 20000 Euro Kosten je Einsatz. Das macht in eineinhalb Jahren 60000 Euro aus. „Dies wird wohl wesentlich teurer als die landwirtschaftliche Entsorgung, doch es ist leider nicht mehr erwünscht,“ sagte Rappel. Der Gemeinderat nahm das Angebot der Firma Emter einstimmig an.

Ohne Gegenstimme wurde die Abwasser-Beitrags- und Gebührensatzung geändert. Hier geht es um Ausnahmen bei der Berechnung von Abwasser. Grundlage für diese Berechnung ist bekanntlich die Menge des jährlichen Frischwasserbezugs. Neu aufgenommen in der Satzung wird nun, dass jährlich bis zu zwölf Kubikmeter vom Abzug ausgeschlossen werden können, um so zum Beispiel die Gartenbewässerung zu berücksichtigen. Der Grundbesitzer muss diesen Wasserverbrauch mittels einem, durch eine Fachfirma eingebauten geeichten Wasserzähler nachweisen. Dann braucht er dafür keine Abwassergebühren zu bezahlen.

Zur Diskussion standen auch die vielen Brücken in der Gemeinde, die in geregelten Abständen zur Prüfung anstehen. Bekanntlich fließen durch das gesamte Lechfeld von Süd nach Nord Bäche: die Friedberger Ach, der Flutgraben und die Hörgelau. Sie werden in Rehling mit 13 Brücken überspannt. Die einfacheren Prüfungen sind alle drei Jahre vorgesehen, Hauptprüfungen sind im Intervall von sechs Jahren angesetzt. Fünf dieser Brücken werden nun gemäß Gemeinderatsbeschluss einer Hauptprüfung unterzogen. Das kostet je Brücke rund 300 Euro. Betroffen sind der Graben Oberes Straßl (Zufahrt Kagering), die Hörgelaubrücke und Flutgrabenbrücke (jeweils Auer Straße), Brücke Friedberger Ach (Am Mühlanger) und Flutgrabenbrücke (Am Mühlanger/Gewerbegebiet Oberach).

Der Bürgermeister informierte, dass das Landratsamt den Haushaltsplan 2019 ohne Bemerkungen genehmigt hat.

Rappel hatte noch eine zweite positive Nachricht: Für den Kauf des neuen Gerätewagen-Logistik-Fahrzeugs für die Feuerwehr Rehling (GW-L1) ist früher als erwartet der Förderbescheid der Regierung von Schwaben über die Zuwendung von 32000 Euro eingegangen.

In der nicht öffentlichen Sitzung beschloss der Gemeinderat die Bedingungen für die ab November anstehende Neuverpachtung der gemeindlichen überwiegend landwirtschaftlichen Grundstücke. Demnach werden zunächst alle bisherigen Pächter angeschrieben, ob sie die Flächen zu diesen neuen Konditionen für weitere fünf Jahre pachten möchten. Sollten dann Grundstücke frei werden, werden diese allgemein ausgeschrieben.

