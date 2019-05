vor 5 Min.

Rohbau für Sozialwohnhaus soll bis Herbst stehen

Sielenbach rechnet mit Kosten von 1,4 Millionen Euro für acht Wohnungen und Fertigstellung im Frühjahr 2020

Es war eine Gemeinderatssitzung, die sich wie eine Bauausschusssitzung anfühlte: Fast nur Bauangelegenheiten standen auf der Tagesordnung in Sielenbach. Die handelten die Kommunalpolitiker zügig ab und machten dabei bei zwei wichtigen Projekten den nächsten Schritt. Ein Problem konnten sie aber nicht lösen.

So beschlossen die Gemeinderäte die Ausschreibung mehrerer Arbeiten für das Sozialwohnhaus für acht Familien, das die Kommune baut (wir berichteten). Bürgermeister Martin Echter schätzt die Kosten auf 1,4 Millionen Euro ohne Außenanlagen und Nebenkosten. Er rechnet mit einem Zuschuss in Höhe von etwa 30 Prozent. Wenn möglich, soll der Rohbau samt Heizung und Elektroinstallation bis Herbst fertig sein, sodass über den Winter im Innern weiter gearbeitet und der Bau im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden kann.

Ausgeschrieben werden auch verschiedene Arbeiten für den Umbau des Kinderhauses in Sielenbach, um dort eine vierte Kindergartengruppe einrichten zu können (wir berichteten). Der Bürgermeister rechnet mit 110 000 Euro an reinen Baukosten, dazu kommen knapp 40000 Euro für die Einrichtung.

Ohne eine rechte Lösung zu finden, diskutierten die Gemeinderäte einen neuen Standort für den Glascontainer. Der steht bisher an der Schwaigstraße. Die – eine Staatsstraße – wird von vielen Pendlern genutzt, welche offensichtlich zunehmend ihren Müll und ihr Altglas dort abladen. Den Mülltourismus will man in Zukunft vermeiden. Schon der Bauausschuss hatte sich in seiner jüngsten Sitzung damit befasst und die Wertstoffsammelstelle als neuen Standort vorgeschlagen.

Ganz zufrieden war der Gemeinderat damit aber nicht. Rosy Lutz etwa wollte mit Blick auf ältere Menschen, die kein Auto haben, lieber einen Standort in der Ortsmitte. Auch der Sportplatz und der Platz hinter dem Rathaus wurden in die Diskussion geworfen, ohne völlig zu überzeugen. In der kommenden Sitzung soll das Thema wieder auf die Tagesordnung.

zu Bauvorhaben Keine Einwände gab es bei einer Bauvoranfrage für ein Haus am Haslacher Weg, die Erweiterung einer Garage in der Kreutmeierstraße und den Bau eines Mehrfamilienhauses in der Maria-Birnbaum-Straße. In diesem Fall werden alle Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten, es greift das Genehmigungsfreistellungsverfahren.

Nachträglich beschlossen die Gemeinderäte die Vergabe für den Neubau der Brücke zum Sportplatz (18200 Euro) und die Höhenvermessung für das Baugebiet Unterschafhausen (für 2300 Euro) an das Ingenieurbüro Mayr.

Die Anschaffung eines neuen Kommunaltraktors hielten die Mitglieder des Bauausschusses für nicht notwendig.

bestätigt Der Gemeinderat bestätigte Michael Balleis als neuen Kommandanten und Christoph Stöttner als seinen Stellvertreter bei der Feuerwehr Tödtenried.

verlängert Der Konzessionsvertrag für die Gasversorgung der Baugebiete „Am Hürlberg“ und „Samweg“ mit Tyczka Energy wird um 20 Jahre verlängert, beschloss der Rat. (AN)

