vor 47 Min.

Rudolf Kraus feiert 75. Geburtstag

Die Freiwillige Feuerwehr Aichach gratuliert ihrem langjährigen Mitglied Rudolf Kraus zum 75.Geburtstag. Der Jubilar trat 1967 der Feuerwehr Aichach bei. Er engagierte sich als Atemschutzgeräteträger, war Maschinist für Löschfahrzeuge sowie für die Drehleiter und übernahm Führungsaufgaben in Funktion des Gruppenführers. Nach Erreichen der Dienstaltersgrenze im Jahr 2005 wechselte Kraus zu den „passiven Mitgliedern“, aber die Kameradschaft zu den ehemaligen Kollegen pflegt er weiterhin. In seiner Funktion als „Rentner“ erfreut er sich jetzt neben Motorradausflügen und dem Modellfliegen vor allem an seinen Enkelkindern.

Im Zuge einer Übung gratulierten ihm der Vorsitzende Benedikt Schulz und Kommandant Christoph Fischer im Namen der Feuerwehr. (AZ)

