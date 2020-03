20.03.2020

Rummel neuer Jugendwart

Die Feuerwehr Hollenbach sucht neue Mitglieder

Ludwig Pfaffenzeller, der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Hollenbach, leitete die Jahreshauptversammlung. Insgesamt beschließt die Freiwillige Feuerwehr Hollenbach das Jahr 2019 sehr positiv und sieht sich gut aufgestellt. Neue Teilnehmer in der Jugend- oder Erwachsenenfeuerwehr sind jederzeit gern gesehen.

Kommandant Matthias Göttler blickte in seiner Ansprache auf ein ereignisreiches und spannendes Jahr zurück. Insgesamt gab es 30 Einsätze, davon zwölf Brandeinsätze, zehn technische Hilfeleistungen und acht sonstige Einsätze. Wie wichtig schnelle Hilfe und präzises Arbeiten ist, hätten die Einsätze unter anderem bei einem Zimmerbrand in Motzenhofen oder auch bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto und Bus gezeigt. Am Feuerwehraktionstag im September konnten Gäste für kurze Zeit in die Rolle einer Feuerwehrfrau oder eines Feuerwehrmannes schlüpfen. Viele Teilnehmer fand auch die Typisierungsaktion der DKMS.

Michael Stöttner gab in seiner Ansprache bekannt, dass er seine Funktion als Jugendwart an Alexander Rummel übergibt. Anschließend berichtete er von über 13 Jahren als Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr und von seinen Erfolgen in der Jugendarbeit. In der Jugendfeuerwehr lernten die zehn Jugendlichen vergangenes Jahr bei 35 Übungen das theoretische und praktische Grundwissen. Erweitert wurde das Programm durch Ausflüge zum Zelten, Kanufahrten oder Aktionen innerhalb der Ferienzeit.

Zweiter Bürgermeister Michael Haas zeigte sich beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Wehr. Sein Lob galt auch den drei Gruppen der Feuerwehrmänner- und frauen, die im November das Leistungsabzeichen der THW absolvierten.

Bei einigen Posten waren turnusgemäß Wahlen fällig: Kassenwart bleibt Christian Stein, 2. Kassenwart Karl Katzenschwanz. Schlauch-Gerätewart bleibt Josef Baur Jun., Atemschutz-Gerätewart Markus Pernzes, neu ist Fahrzeug-Gerätewart Johannes Happacher. Als Jugendwart folgt Alexander Rummel auf Michael Stöttner, ihm zur Seite steht als Betreuer Raphael Franke. Beisitzer bleibt Georg Schiele, neu ist Michael Stöttner. Kassenprüfer bleiben Anton Baur und Hannes Büttner, Fahnenträger Johannes Aechter, Markus Penzes und Timothy Götzelmann.

