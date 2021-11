Das ist der neue Pächter der Gaststätte im Schiltberger Bürgerhaus

Plus Die Gaststätte im Bürgerhaus in Schiltberg hat einen neuen Pächter. Donnerstags herrscht wieder regulärer Gaststättenbetrieb. Der Pächter ist aus Aichach bekannt.

Die Gaststätte im Schiltberger Bürgerhaus hat einen neuen Pächter. Das hatte die Gemeinde Schiltberg bereits in den sozialen Netzwerken verkündet. Nun ging Bürgermeister Fabian Streit auch im Gemeinderat darauf ein.