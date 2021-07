Einbrecher stiehlt in Schiltberg Bargeld und Silbermünzen

Ein unbekannter Täter bricht in ein Einfamilienhaus in Schiltberg ein. Dort durchsucht er sämtliche Etagen und wird schließlich fündig. Wie er ins Haus gelangte.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schiltberg. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, ereignete sich die Tat am vergangenen Freitag zwischen 7.35 Uhr und 17.30 Uhr in der Dieselstraße. Ein bislang unbekannter Täter gelangte nach Polizeiangaben über eine aufgehebelte Terrassentür in das Wohnanwesen und durchsuchte dort sämtliche Etagen.

Die Kripo Augsburg hofft auf Hinweise

Letztendlich entwendete der Einbrecher Bargeld sowie diverse Silbermünzen. Deren genauer Wert muss laut Polizei erst noch ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter vermutlich über ein Loch im Zaun an der Nordseite des Geländes auf das Grundstück. Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3810. (AZ)

