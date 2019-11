vor 7 Min.

Schiltberg sucht Unterkünfte für Flüchtlinge

Landkreis verweist auf wachsende Zahlen der Neuankömmlinge in Aichach-Friedberg und schaut sich nach Objekten um, die angemietet werden könnten

Von Sabrina Wörle

Dringend überarbeitet und in der Gemeinderatssitzung neu beschlossen werden musste die Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Schiltberg. Anpassungen waren vor allem in den Rechtsgrundlagen nötig, um die Satzung wieder rechtskonform zu machen. Dass eine Überarbeitung notwendig ist, wusste die Gemeinde schon länger, wollte aber zunächst abgeklärt haben, ob damit finanzielle Nachteile für die Bürger entstehen könnten.

Der Schiltberger Bürgermeister Josef Schreier bestätigte nun aber, dass dies nicht der Fall sei: „Die Verwaltung weist diesbezüglich nachdrücklich darauf hin, dass der gemeindliche Anteil des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes für die erstmalige Herstellung einer Erschließungsanlage bisher und auch künftig zehn Prozent beträgt“ las er dem Gemeinderat aus der Beschlussvorlage vor.

Gleich zwei Bauanträge aus Höfarten hatte der Schiltberger Gemeinderat zu bearbeiten. Zum einen soll eine bestehende Stapelregalhalle in einem Zimmereibetrieb in der Schiltberger Straße erweitert werden. Da sich das Vorhaben aber im Genehmigungsfreistellungsverfahren bewegt, musste keine Abstimmung des Rates erfolgen. Zum anderen soll – ebenfalls in der Schiltberger Straße – gemäß Bauvoranfrage des Bauherrn eine Lagerhalle erweitert werden. Hier konnte das Gremium keine Beanstandungen feststellen und einstimmig sein Einvernehmen erteilen. Zwei weitere Anträge kamen aus dem Ortsteil Metzenried. Die beiden Bauvorhaben der Antragstellerfamilie beschäftigten die Gemeinde bereits seit Längerem, musste doch hier erst eine Einbeziehungssatzung erstellt werden, um das Ganze überhaupt möglich zu machen.

Nun ist die Satzung in trockenen Tüchern und der nächste Schritt kann getan werden. So soll auf dem Grundstück ein Ersatzbau für eine vorhandene landwirtschaftliche Garage und ein Einfamilienhaus mit Kleingarage entstehen. Auch hier hatten die Gemeinderäte keine Einwände vorzubringen und waren einstimmig für die beiden Bauvorhaben.

Bürgermeister Josef Schreier informierte die Gemeinderäte darüber, dass die Rechnungsprüfung des Schulverbandes stattgefunden hatte. „Ich kann mitteilen, dass alles in bester Ordnung ist“, so das Gemeindeoberhaupt.

Bei der Bürgermeisterdienstversammlung im Oktober wurden die Bürgermeister über steigende Asylbewerberzahlen in Aichach-Friedberg informiert. Der Landkreis wird daher wieder Anmietungen von Immobilien zur Unterbringung der Asylbewerber vornehmen. Die Gemeindevorsteher wurden gebeten, den Kreis über mögliche Objekte beziehungsweise potenzielle Vermieter zu informieren. Aktuell leben in der Gemeinde Schiltberg keine Asylbewerber, im Jahr 2016 waren im Ortsteil Rapperzell 13 unbegleitete Jugendliche untergebracht.

Am Freitag des ersten Adventswochenendes, am 29. November, findet im Innenhof des Bürgerhauses wieder der Weihnachtsmarkt statt. Vor einer Woche sei die finale Besprechung abgehalten worden, wie Bürgermeister Schreier berichtete. Über zehn Vereine und Institutionen sind beteiligt. Sie können einen Teil des Erlöses in einen Fördertopf für Vereinszwecke spenden.

Themen folgen