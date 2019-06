vor 45 Min.

Schloss Pichl feiert ein Fest der Naturgeister

Auf Schloss Pichl begegnen die Besucher Feen, Trollen und allerhand anderen Naturwesen. Höhepunkte sind der „Pfad der Sinne“ und eine schamanische Zeremonie

Von Albertine Ganshorn

Fast tropisch sind die Temperaturen am Wochenende. Auf Schloss Pichl genießen dennoch vor allem Familien den Ausflug in die Anderswelt. Schamanen, Indianer, Trommler, Feen und vielerlei Naturwesen entführen die Besucher beim großen Fest der Naturgeister ins Reich der Sinne. Einige Besucher lassen sich bei den Feen auf eine Klangreise ein. Bei Tönen von Klangschalen, Trommeln und Glöckchen, am Wasser im Schatten liegend, fällt es leicht, sich zu entspannen. Die Schwitzhütte der Schamanen wird zum schattenspendenden Märchenzelt.

Kinder warten auf die Öffnung des "Pfads der Sinne"

Vor allem viele Kinder warten gespannt auf die Öffnung des Tores zum „Pfad der Sinne“. Auf dem Waldpfad begegnen sie dann zum Beispiel der Rose, Sinnbild für Schönheit, Stärke und Kraft, aber auch geschützt durch Dornen. Sie muss viele Fragen beantworten. Der Farn, der bereits in der Urzeit wuchs, zeigt, dass Zartheit nicht Verletzlichkeit bedeuten muss. Zucker- und Salzlotte halten Süßes und Salziges bereit und erklären die Geschmackszonen der Zunge. Die Orchideenmotte versteht sich als Symbol für das Loslassen und Ausmisten und erklärt, wie Lebensmittel- und Kleidermotte dafür sorgen, dass die Menschen auf ihre Dinge achten und aussortieren. Mäuse beweisen, dass auch kleine Lebewesen wahre Überlebenskünstler sein können.

Begegnung mit einem wandelnden Blatt

Mitten im Wald bieten ein Grashüpfer und ein wandelndes Blatt allen die Möglichkeit, lebende Heuschrecken und Mehlwürmer aus der Nähe zu betrachten und auch zu berühren. So manches „Bäh“ ist zu hören. Nach anfänglicher Scheu trauen sich dann aber doch fast alle, diese Tierchen näher zu erkunden.

Plötzlich steht der Waldhüter mitten im Weg. Er ist eins mit seinem Wald. Bevor man seine „gute Stube“ betritt, heißt es für alle: Schuhe ausziehen und barfuß weiterlaufen. Schmetterling, Wassernixe und Neptun stehen am See für ein Erinnerungsfoto bereit. Hier dürfen dann auch die bei den Naturgeistern so verpönten Handys ohne brummigen Kommentar benutzt werden.

Fotoshooting mit Schmetterling, Wassernixe und Neptun.

Die vier Elemente sind für das Leben unabdingbar

Die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft erinnern daran, dass sie für das Leben unabdingbar sind. Die Erde ist zuständig für Pflanzen, Tiere und Steine, die Luft wird von jedem Lebewesen zum Atmen benötigt. Während das Wasser Quell aller Lebensenergie ist, vernichtet das Feuer Altes, schafft somit Platz für Neues und strahlt Wärme aus.

Während die Kinder sich auf eine Schnitzeljagd begeben, schauen sich die Eltern in Ruhe um. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Musik und vielerlei Verkaufsstände, Wahrsager und Heiltrommler sind aufgeboten. Mitten im Reigen der Naturgeister werden die Besucher aber auch auf manche Probleme im Hier und Jetzt aufmerksam gemacht. „Falten für den Tierschutz“ heißt es bei Norman Rauch und Biggi Reichhardt. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, rumänischen Hunden vor Ort zu helfen. Sie kaufen alte Bücher und gestalten daraus Kunstwerke. Die Einnahmen bringen die beiden jährlich persönlich ohne Abzug ihrer Unkosten nach Orastie in Rumänien. Davon werden überwiegend Kastrationen und Tierarztkosten für Wundversorgung finanziert.

Die Organisation Wünschdirwas aus Köln möchte auch hier in der Region helfen, kranken und benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen großen Wunsch zu erfüllen oder eine Therapie zu ermöglichen, wie Vorstandsvorsitzende Claudia Weber erklärt. Ziel ist es, möglichst viele Förderer, Mitglieder, aber auch Ehrenamtliche zu finden, die dabei unterstützen.

Ein Höhepunkt ist eine schamanische Zeremonie auf der großen Wiese. Sie wird angeführt von Schamanin Momo Bähr, die als Großmutter Erde die Kraft, die alle Großmütter durch teilweise hartes Leben entwickelt haben, in Liebe umwandelt, die sie für die Nachkommen einsetzt.

Großmutter Erde hat Helfer

Ihre Helfer sind die vier Elemente, verkörpert durch die Lichtkrieger, den Erddrachenhüter Wolfgang Rohrer, die Luftdrachenhüter Monika und Remi Balleisen an den Trommeln und für das Element Wasser als Hüterin der Kinder Iris Westphal. Am Monochord, begleitet von Kindern an einer Tankdrum, lädt sie zur Meditation ein. Die kleinen Besucher schicken dazu Seifenblasen in den Himmel. Der Hüter des Feuers, der gebürtige Indianer Wacha Nabi, raucht die Friedenspfeife.

Trotz der vielen Zuschauer herrscht während der ganzen Zeremonie totale Stille. Viele versinken in andächtiges Lauschen. Danach genießen vor allem Frauen und Mädchen die Möglichkeit, frei nach den Trommelklängen und dem Gesang von Momo zu tanzen.

Rairda fasziniert im Eingangsbereich mit Musik. Als es dunkel wird, gibt es eine große Feuershow. Danach kehrt wieder Ruhe ein.