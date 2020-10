16:51 Uhr

Schrobenhausen: Autofahrer will Freund abholen - beide sind betrunken

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Schrobenhausen muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, weil er in alkoholisiertem Zustand einem Freund helfen will.

Von Evelin Grauer

Dieser Freundschaftsdienst ging für einen 21-Jährigen, der in Schrobenhausen einen betrunkenen Freund abholen wollte, gehörig schief. Wie die Polizei in Schrobenhausen mitteilt, wurde sie am Samstag gegen 0.30 Uhr zu einem Einsatz in die Stadtmitte gerufen. Dort solle eine hilflose Person liegen.

Autofahrer muss Alkotest machen

Bei der hilflosen Person handelte es sich um einen alkoholisierten 25-Jährigen, der gerade von einem Freund mit dem Auto abgeholt wurde. Laut Polizei machte der freundliche „Abholer“ im Alter von 21 Jahren jedoch selbst durch alkoholbedingte Anzeichen auf sich aufmerksam. Ein durchgeführter Alkotest bei dem 21-Jährigen, der fast zwei Promille anzeigte, bestätigte den Eindruck der Polizeibeamten.

21-Jähriger muss Autoschlüssel abgeben

Der Fahrzeugschlüssel des jungen Mannes wurde sichergestellt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Schrobenhausener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein betrunkener Freund musste sich um eine andere Mitfahrmöglichkeit kümmern.

