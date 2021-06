Polizei ertappt 18-Jährigen alkoholisiert am Steuer

Die Schrobenhausener Polizei hat einen 18-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg leicht alkoholisiert am Steuer eines Autos ertappt. Auf den Fahranfänger kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

Die Polizisten bemerken Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen

Die Polizei kontrollierte den jungen Mann, wie sie mitteilt, am Freitag gegen 23.40 Uhr in der Georg-Leinfelder-Straße in Schrobenhausen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,2 Promille. Für Fahranfänger gilt allerdings die Null-Promille-Grenze.

Die Beamten nehmen dem 18-Jährigen die Autoschlüssel ab

Die Polizei ließ den 18-Jährigen nicht mehr weiterfahren und nahm ihm die Autoschlüssel ab. Auf den jungen Führerscheininhaber kommt nun ein empfindliches Bußgeld und ein Punkteintrag in Flensburg zu.