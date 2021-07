Unfall: Autofahrerin übersieht in Schrobenhausen Motorradfahrer

Eine Autofahrerin in Schrobenhausen hält am Straßenrand. Als sie wieder losfährt, übersieht sie einen 18-Jährigen auf einem Motorrad und stößt mit ihm zusammen.

Eine 64-jährige Autofahrerin ist in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit einem Kradfahrer zusammengestoßen. Die 64-Jährige war am Donnerstag gegen 6.50 Uhr auf der Rainerau in westliche Richtung unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr Neuburger Straße hielt sie kurz am Fahrbahnrand an. Wie die Polizei berichtet, übersah sie beim Wiederlosfahren einen von hinten kommenden 18-Jährigen auf einem Motorrad.

18-Jähriger muss nach Zusammenstoß in Schrobenhausen in Klinik

Bei dem Zusammenstoß stürzte der junge Mann auf die Straße. Dabei wurde er mittelschwer verletzt und musste ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Schrobenhausen war zur Verkehrsabsicherung eingesetzt. (kneit)