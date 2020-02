vor 28 Min.

Schützen warten auf Zuschuss

Todtenweiser Verein bekommt Geld von Bezirksregierung

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Gemütlichkeit Todtenweis trug nach der Begrüßung durch Schützenmeister Alois Geierhos die Schriftführerin Sonja Bosch die gesamten Veranstaltungen und Schießturniere mit Ergebnissen vor. So fanden 86 Veranstaltungen statt, davon 81 mit Schießbetrieb und 70 mit Bewirtung.

Hier erwähnte Alois Geierhos, dass dies bald an die Grenzen des Ehrenamtes stoße. Man brauche Personal bei den Schießständen und gleichzeitig beim Bewirten. Hier appellierte er an die Gäste, sich Gedanken zu machen, wer helfen könnte. Das gleiche Problem hatten die Sportleiter Hermann und Paul Schapfl. Die Auswärtstermine fordern Fahrpersonal, dies vor allem bei den Jugendlichen. Aber trotzdem war es ein erfolgreiches Jahr für die Todtenweiser Schützen. Stolz wurde die erfolgreiche Teilnahme beim Gauschießen verkündet. Hannah Rott und Paula und Benedikt Schapfl waren erfolgreich bei den oberbayrischen Meisterschaften, kamen bei den bayrischen Meisterschaften auf einen fünften Platz und konnten so bei den deutschen Meisterschaften antreten.

Jugendleiter Paul Schapfl berichtete, dass rund 30 Teilnehmer, davon 25 Schüler und fünf Jugendliche, zweimal wöchentlich am Training teilnehmen. Aus Datenschutzgründen ist es schwer, an die Adressen der Kinder und Jugendlichen heranzukommen um diese zum Schießen einzuladen. Alois Geierhos erwähnte, dass der Zuschuss von der Regierung von Schwaben für den neuen elektronischen Schießstand trotz der Zusage immer noch fehle. Bürgermeister Konrad Carl war erfreut über die Leistungsfähigkeit der Schützen, insbesondere der Jugend. (brs)

