Schützengau Aichach sagt Rundenwettkämpfe jetzt doch ab

Eigentlich wollte der Gau Aichach als einziger in der Region schießen. Aber die Bedenken der Vereine sind zu groß. Der Gauschützenmeister ist enttäuscht.

Von Evelin Grauer

Sie wollten den Schützenvereinen im Gau Aichach ein kleines Stück Normalität und die Rückkehr zu normalen sportlichen Wettkämpfen ermöglichen. Aber jetzt ist dieses Vorhaben gescheitert. Auch die Rundenwettkämpfe im Sportschützengau Aichach sind abgesagt. Das teilten Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir und die Rundenwettkampfleiter Thomas Stegmayer und Claus Trott am Dienstag mit. Alle drei bedauern diese Entscheidung sehr.

Wie Lunglmeir berichtet, sei zunächst die große Mehrheit der Vereine trotz der Corona-Auflagen für die Austragung der Wettkämpfe gewesen. Doch dann habe sich eine Welle in Gang gesetzt und ein Verein nach dem anderen habe seine Teilnahme abgesagt. Das tue ihm im Herzen weh, betont der Gauschützenmeister. Eigentlich hätte bereits am 24. September gestartet werden sollen, aber wegen EDV-Problemen wurde der Auftakt auf den 1. Oktober verschoben.

Verantwortliche im Gau Aichach reagieren auf Bedenken

Die Rundenwettkampfleiter schreiben in einem Brief an die Schützenmeister und Sportler, dass sie einen Rundenwettkampf unter den angepassten Bedingungen durchaus für durchführbar gehalten hätten. Aber sie könnten „die Bedenken um mögliche Folgen in Hinsicht auf die aktuelle Covid-19 Situation nicht unbeachtet lassen“. Deshalb folgt der Gau Aichach nun doch anderen Gauen und sagt alle Disziplinen ab, also Luftgewehr, Luftpistole, Auflage und Jugend.

Einige Sportschützengaue in der Region wie Pöttmes-Neuburg, Altomünster und Schrobenhausen hatten wegen der Corona-Pandemie ihre Rundenwettkämpfe im Herbst ganz abgesagt. Andere Gaue wie der Friedberger oder Dachauer planen sogenannte Fernwettkämpfe. Dabei treten die Teams jeweils zu Hause an. Derartige Wettkämpfe kommen für die Verantwortlichen in Aichach aber nicht in Frage. Die sportliche Attraktivität sei zu gering.

Schaden für das Schützenwesen befürchtet

Die Rundenwettkampfleiter sehen nun die einzelnen Vereine in der Pflicht, ihren Schützen in der wettkampffreien Zeit ein attraktives Programm zu bieten. „Denn eine Verlängerung der ’tatenlosen’ Zeit stellt eine große Gefahr für unseren Sport und unser Vereinsleben dar“, schreiben sie. Auch Lunglmeir glaubt dies: „Der große Schaden im Schützenwesen kann jetzt noch nicht erfasst werden, aber er wird immens sein.“ Dennoch sagt er, die Gesundheit aller gehe vor.

