Schwäbischer Feuerwehrtag: Feuerwehren präsentieren sich ihren Gästen

Höhepunkt beim Feuerwehrtag in Aichach war eine Rettungsübung, bei der die Freiwillige Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) vor den Augen der Besucher eine Fahrerin aus einem Unfallauto befreite.

Rund 40 Wehren im ganzen Landkreis öffneten am Wochenende beim Schwäbischen Feuerwehrtag die Türen für Besucher. Dabei gab es viel zu sehen und zu erleben.

Von Gerlinde Drexler

Ein Feuerpilz schießt in die Höhe, als die Freiwillige Feuerwehr Kühbach demonstriert, was bei einem Fettbrand passiert. Eine der vielen Aktionen, die sich die ehrenamtlichen Rettungskräfte zum Schwäbischen Feuerwehrtag haben einfallen lassen. Rund 40 Wehren im Landkreis nehmen daran teil. Sie zeigen ihre Fahrzeuge, präsentieren die Nachwuchsarbeit und führen den Besuchern Schauübungen vor.

Voller Interesse inspiziert der zwölfjährige Yunes Ghaith die Ausrüstung der Kühbacher Feuerwehr. Zusammen mit den Ortswehren der Gemeinde präsentiert sie ihren Fuhrpark vor dem Feuerwehrhaus. Sein Bruder sei bei der Kühbacher Feuerwehr, erzählt der Zwölfjährige. „Ich finde es cool und will das auch mal machen.“ Er hat sich schon als Nachwuchs für die Rettungstruppe angemeldet.

Die Kühbacher Feuerwehr demonstrierte, was bei einer Fettexplosion in einer Pfanne passiert. Bild: Gerlinde Drexler

Überschlag mit dem Testauto der Kreisverkehrswacht

Seine Mutter Helen Ghaith hat die Gelegenheit genutzt und das „Überschlagsauto“ der Kreisverkehrswacht ausprobiert. Angst habe sie schon gehabt, sagt sie. Komisch sei es auch gewesen, mit dem Kopf nach unten im Auto zu sitzen. Sie ist aber sicher: „Man erinnert sich und das hilft vielleicht in ernsten Situationen.“

Lena Hofmann sitzt mit ihren Kindern im Auto der Unterbernbacher Feuerwehr und lässt sich vom Zweiten Kommandanten, Robert Hofberger, den Funk erklären. „Wann hat man schon mal die Gelegenheit, jemand alles fragen zu können?“, sagt die Kühbacherin. Sie würde es toll finden, wenn ihre beiden Jungs mal bei der Feuerwehr aktiv wären. Die Kinder finden den Feuerwehrtag spannend. Besonders die Fettexplosion mit dem großen Feuerball beeindruckt sie.

Oberschönbachs Löschwagen von 1885 funktioniert immer noch

Im Feuerwehrhaus erklärt Gruppenleiter Rudi Widmann allen Interessierten die historischen Ausrüstungsgegenstände. Der Löschwagen von Oberschönbach aus dem Jahr 1885 sei bei der 500-Jahr-Feier der Gemeinde vorgeführt worden. „Er funktioniert noch immer“, sagt Widmann stolz.

Ein Stockwerk höher bieten ehrenamtliche Mitglieder der Feuerwehr Haslangkreit Besuchern die Möglichkeit, sich mit einem einfachen Wangenabstrich in die Spenderdatei der DKMS aufnehmen zu lassen. Während der ersten beiden Stunden hätten sich bereits rund 20 potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen, erzählen Anna Seitz und Felicitas Rössig erfreut.

Dreijähriger Schiltberger trägt fast das ganze Jahr Feuerwehrmontur

In Aichach marschiert unterdessen der dreijährige Milan Finger aus Schiltberg in voller Feuerwehrmontur mit seiner Schwester Nele und der Oma durch das Feuerwehrhaus. Der Bub habe sie fast das ganze Jahr an, erzählt Oma Elisabeth Baier aus Aichach. Milan weiß schon genau, was er mal werden will: Feuerwehrmann. Auch die zehnjährige Leonie aus dem Stadtteil Walchshofen möchte gerne mal zur Aichacher Feuerwehr. „Weil ich die Feuerwehr so gerne mag“, sagt sie.

Besucher üben Erste Hilfe und besichtigen Feuerwehrhaus

Die Besucher nutzen die Gelegenheit, um das Feuerwehrhaus entweder auf eigene Faust oder bei einer Führung zu erkunden. Sie besuchen das Museum, üben Erste Hilfe oder schauen sich die Einsatzfahrzeuge genau an. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) sind aus einem anderen Grund in Aichach. Sie wollen sich informieren, weil bei ihnen ein neues Feuerwehrhaus in Planung ist, wie Vorsitzender Helmut Friedl erzählt.

Höhepunkt ist eine Übung mit gestelltem Autounfall

Höhepunkt in Aichach ist eine Übung, bei der die Feuerwehrleute zusammen mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) eine Fahrerin aus einem Unfallauto retten. Moderiert wird die Übung von Sven Anneser, Zugführer in Aichach und Kreisbrandmeister. „Was Sie hier gesehen haben, ist eine hochwertige Arbeit“, sagt er am Ende der rund halbstündigen Übung. „Man kann sich in unseren Händen gut aufgehoben fühlen.“

