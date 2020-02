vor 45 Min.

Schwarzlachtaler rüsten für die Jugend auf

Igenhausener Schützen wollen neues Jugendgewehr anschaffen. Bürgermeister bietet Hilfe an

Die Schwarzlachtaler Schützen aus Igenhausen müssen ein neues Jugendgewehr anschaffen. Es werde bei der großen Anzahl von Jungschützen dringend benötigt, hieß es jetzt bei der Generalversammlung des Schützenvereins.

Schützenmeister Siegfried Brablik begrüßte 26 Mitglieder und bedankte sich bei seinem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Das Jugendleiterteam, das mittlerweile 18 Jugendliche und Schüler zu betreuen hat, betreibe einen enormen Aufwand. Besonders freut es ihn, dass heuer sechs Mannschaften am Rundenwettkampf bei den Erwachsenen teilnehmen. Gut angenommen wurde der Schützenball, an dem auch wieder befreundete Schützen von der Grünen Eiche Schönbach zahlreich zu Gast waren. Ebenso dankte der Schützenmeister dem Feuerwehrvorsitzenden Thomas Pfundmeier, der den Vereinsausflug zum Wurstmarkt nach Bad Dürkheim organisiert hatte, und Florian Birkl, der sich um die gemeinsamen Arbeiten mit dem FCI am Sportheim kümmert.

Kassenwart Walter Raab gab einen Bericht über die Finanzen ab. Insgesamt habe der Verein ein solides Finanzpolster. Dies sei auch nötig, da in nächster Zeit einige Ausgaben anstehen, wie etwa das neue Jugendgewehr. Außerdem ist die Absaugung in der Küche defekt und muss erneuert werden.

Der Schützenverein nahm am gemeinsamen Ball von Hollenbach, Schönbach und Mainbach teil. Mit einer großen Mannschaft rückte der zum Festumzug des TSV Hollenbach im Juni aus. Auch die Waldweihnacht bei der Kapelle an der „Schwarzlacha“ war wieder ein Erfolg. Die Fahnenabordnung rückte an Fronleichnam, am Volkstrauertag und zu einer Beerdigung aus. Außerdem wurden vier Vorstandssitzungen abgehalten. Im September hielt der Gau Aichach seine Sportleiterversammlung in Igenhausen ab. Ebenfalls im September fuhr der Verein mit dem Bus beim gemeinsamen Feuerwehr- und Schützenausflug zum Wurstmarkt nach Bad Dürkheim und am Tag danach zur Stadtführung nach Heidelberg.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Franz Xaver Ziegler die Schwarzlachtaler als sehr lebendigen Verein mit vielen Aktionen. Außerdem bot er die Hilfe der Gemeinde an, wenn mal größere Renovierungsarbeiten am Sportheim anstehen. Schließlich sei die Inghauser Alm ein Schmuckstück, das Seinesgleichen suche.

Hans Kreitmayr wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt, für 25 Jahre wurden Albert Gutmann und Thomas Pfundmeier ausgezeichnet. (thp)

