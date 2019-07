vor 51 Min.

Sexuelle Belästigung im Freibad: Polizei nimmt 37-Jährigen fest

Ein 37-jähriger Mann, der im Verdacht steht, wiederholt im Freibad in Schrobenhausen Kinder und jugendliche Mädchen sexuell belästigt zu haben, ist am Freitagvormittag festgenommen werden.

Ein 37-jähriger Mann, der im Verdacht steht, wiederholt im Freibad in Schrobenhausen Kinder und jugendliche Mädchen sexuell belästigt zu haben, ist am Freitagvormittag festgenommen werden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, teilt die Polizei gestern mit. Am Donnerstag wurde die Polizei in den frühen Abendstunden informiert, dass ein Mann im Freibad der Nachbarstadt mehrere junge Frauen, offenbar aus einer sexuellen Motivation heraus, berührt hat.

Sexuelle Belästigung in Schrobenhausen: Weitere Opfer melden sich

Bei Eintreffen der Beamten war der Mann allerdings bereits vom Freibadgelände verschwunden. Er soll laut Zeugenaussagen zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr zwei 16-jährige Mädchen in einem der Becken in offensichtlich sexueller Absicht berührt haben. Es meldeten sich dann noch drei weitere Opfer: Die Elf bis dreizehn Jahre alten Mädchen waren knapp zwei Wochen zuvor vom selben Mann im Freibad ähnlich angegangen worden. Die Polizei konnte die Identität des tatverdächtigen Mannes klären und ihn dann am Freitag in Schrobenhausen festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt stellte Antrag auf Haftbefehl und Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft an. (cli)

