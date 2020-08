vor 49 Min.

Sie ist die neue Ortssprecherin in Inchenhofen

Plus Die neue Sprecherin der Ortsteile in Inchenhofen kommt aus Unterbachern. Wie die Wahl von Marion Baur lief und welche Erfahrungen sie mitbringt.

Marion Baur ist neue Ortssprecherin im Inchenhofener Gemeinderat. Das hat die Wahl am Feuerwehrhaus Oberbachern vor Kurzem ergeben. Die Ortssprecherin ist für die Ortsteile Ingstetten, Oberbachern, Unterbachern und Schönau tätig. Wegen der Corona-Einschränkungen konnte die Wahl erst jetzt stattfinden.

Am Wahltag kam schönes Wetter hinzu, sodass die Wahl im Freien stattfinden konnte. Wirtin Waltraud Müller hatte für Bestuhlung gesorgt. Gemeindeteile, die am 18. Januar 1952 selbstständige Gemeinden waren, und die im Gemeinderat nicht vertreten sind, wählen auf Antrag eines Drittels der dort ansässigen Gemeindebürger aus ihrer Mitte einen Ortssprecher. Von 161 Wahlberechtigten waren 33 anwesend. Bürgermeister Toni Schoder bedankte sich zu Beginn bei Leonhard Fischer, der sich zwölf Jahre lang für die Belange der oben genannten Ortsteile eingesetzt hatte, sich aber jetzt nicht mehr zur Wahl stellte.

Ortssprecherin Marion Baur: Sie wohnt in Unterbachern

Für die neue Wahlperiode wurde Marion Baur als Ortssprecherin vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gab es nicht. So wurde Marion Baur mit 32 Stimmen und einer Stimmenthaltung gewählt. Sie nahm die Wahl gerne an. Bürgermeister Schoder gratulierte zur Wahl. Baur ist von Beruf operationstechnische Assistentin und wohnt mit ihrer Familie in Unterbachern. Als Mitglied des Jugendbeauftragten-Teams hat sie laut einer Mitteilung bereits im Rahmen des Ferienprogramms ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

