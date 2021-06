Wechsel in Maria Birnbaum: Pater Bonifatius verlässt Wallfahrtskirche

Der 38-Jährige vom Deutschen Orden wechselt von Sielenbach nach Hessen. Sein Nachfolger als Wallfahrtsseelsorger war schon mal Novizenmeister im Kloster Maria Birnbaum.

Fast fünf Jahre war Pater Bonifatius Heidel als Wallfahrtsseelsorger in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach tätig. Ende Mai verließ der 38-Jährige den Pfarrverband Altomünster-Sielenbach. Er wechselte in den Pfarrverband St. Georg/Lahn-Eder im hessischen Frankenberg. Genau von dort kommt sein Nachfolger.

Pater Bonifatius Heidel verlässt Maria Birnbaum. Foto: Alice Lauria (Archiv)

Neuer Rektor der Wallfahrtskirche sowie Leiter und Pfarradministrator des Pfarrverbandes Altomünster ist Pater Norbert Rasim. Für ihn ist es eine Rückkehr. Im September 2016 stockte der Deutsche Orden die Zahl der Pater in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum auf und Pater Bonifatius kam als neuer Wallfahrtsseelsorger nach Sielenbach. Zwei Herausforderungen, denen er sich damals gegenübersah, waren zum einen die Vorbereitung eines großen Jubiläums der Wallfahrtskirche, die 2018 den 350. Jahrestag der Kirchenweihe feierte. Zum anderen sollte die Klostergaststätte, die damals seit rund einem Jahr geschlossen war, möglichst schnell wieder einen Pächter bekommen.

Sielenbacher Pater Bonifatius sieht die Kirche im Umbruch

Im aktuellen Pfarrbrief des Pfarrverbandes Altomünster-Sielenbach schreibt er zu seinem Wechsel: "Es war eine kurze Zeit, auf die ich größtenteils mit Dankbarkeit zurückschaue." Er habe viel Unterstützung erfahren. "Wenn auch nicht immer von der Seite, von der es zu erwarten gewesen wäre." Außerdem ging er darauf ein, dass sich die Kirche in einem großen Umbruch befinde: "Dass sich in unserer Kirche einiges ändern muss, ist wohl allgemeiner Konsens, auch wenn es vermutlich ein weites Spektrum an Ansichten gibt, was das zu bedeuten hat. Ich selbst sehe die Kirche zuallererst in einer spirituellen Krise, aus der viele andere Probleme hervorgehen."

Pater Norbert Rasim war bis 2011 Pfarrer in Sielenbach

Pater Bonifatius wechselt in den Pfarrverband St. Georg/Lahn-Eder im Bistum Fulda und tauscht damit mit Pater Norbert Rasim den Platz. Rasim war von 1998 bis 2011 als Pfarrer in Sielenbach, bevor er eine neue Aufgabe in Frankenberg übernahm. Nach zehn Jahren kommt Pater Norbert nun nach Bayern zurück. Zusammen mit seinem Mitbruder Pater Norbert Thux, "der nach langer Zeit als unser Prior nun auch hier in Maria Birnbaum als Novizenmeister und im Pfarrverband als Pfarrvikar arbeitet, werde ich also die Gemeinden seelsorgerisch begleiten", schreibt er im Pfarrbrief.

Pater Norbert Rasim ist neuer Wallfahrtsseelsorger in Maria Birnbaum. Foto: Gerlinde Drexler (Archiv)

Pater Norbert Thux und er sind beide schon über 32 Jahre in der Ordensgemeinschaft. Außer im Noviziat seien sie bisher nie gemeinsam an einer Stelle eingesetzt gewesen, sagt Pater Norbert Rasim. In Anspielung auf den gleichen Vornamen schreibt er: "Wir werden uns überlegen, wie wir auseinanderzuhalten sind."

