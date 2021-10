Winterreifen aus Vorgarten in Sielenbach gestohlen

Am helllichten Tag wurden vier Winterreifen aus dem Vorgarten eines Anwesens in Sielenbach entwendet. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Aus dem Vorgarten eines Anwesens in der Schwaigstraße in Sielenbach hat eine bislang unbekannte Person am Mittwoch vier Winterreifen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, waren die Reifen auf Stahlfelgen gezogen und lagen für einen geplanten Reifenwechsel kurzzeitig unbeaufsichtigt auf dem Privatgrundstück. Die Tat ereignete sich zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr.

Diebstahl in Sielenbach: Aichacher Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter oder die Täterin seine Beute mit einem Auto abtransportiert hat. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Unter der Telefonnummer 08251/8989-0 bittet die Aichacher Polizei um Hinweise. (kneit)