05:00 Uhr

Silberdistel: Elisabeth Eggers ausgezeichnet

Die 69-Jährige leitet seit Jahren die Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge in Aichach-Friedberg. Was die Menschen an ihr schätzen.

Von Gerlinde Drexler

„Mei, ist die schön“, entfährt es Elisabeth Eggers, als sie die Silberdistel, eine Auszeichnung unserer Zeitung für besonders engagierte Menschen, in Händen hält. Die 69-Jährige aus Sulzbach (Stadt Aichach) leitet seit rund 16 Jahren die Selbsthilfegruppe für Krebsnachsorge im Landkreis. Was die Teilnehmer besonders an ihr schätzen: ihr unwahrscheinlich einfühlsames Wesen. Neben ihrem großen Engagement für die Gruppe zeichnet die Sulzbacherin noch etwas anderes aus: ihre Bescheidenheit und ihr Humor.

Der half ihr auch, Schicksalsschläge zu meistern. 1992 erfuhr sie von ihrer Krebserkrankung, einem Augentumor. Damals nahm eine Bekannte sie mit zur Selbsthilfegruppe. Die 69-Jährige kann sich noch heute an ihr Erstaunen erinnern, als sie dort auf lachende Menschen traf. Damit hatte sie irgendwie nicht gerechnet. Damals leitete Rudi Oertel die Selbsthilfegruppe. Sein Tod ist eine der traurigen Erinnerungen Eggers.

Eggers leitet die Selbsthilfe Gruppe seit 2002

2002 übernahm sie die Leitung - nach gutem Zureden ihres Mannes Wolfgang, der sie auch heute noch tatkräftig unterstützt. Am Anfang teilte sie sich die Arbeit mit der inzwischen verstorbenen Christa Moser. In vieles musste sich die Sulzbacherin erst einarbeiten. Zum Beispiel in die Arbeit mit dem Computer. Sie kaufte sich einen Laptop und meldete sich kurzerhand zu einem Anfängerkurs an der Volkshochschule an. Inzwischen verabreden sich die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe sogar über WhatsApp.

Jeden Monat organisiert Eggers ein Treffen in der Kontaktstelle in der Sozialstation in Friedberg. Zu den Angeboten für Betroffene gehören Gespräche, auch mit Angehörigen, eine Patientenbücherei und Broschüren, Handarbeit und Ratschen sowie Entspannung.

Eggers würde viele positive Sachen organisieren, sagt Josefine Glas, eine Teilnehmerin der Selbsthilfegruppe. Zum Beispiel die Malkurse, die seit rund fünf Jahren in dem Atelier eines Friedberger Künstlers stattfinden. „Da sind schon tolle Sachen entstanden“, sagt Glas. Obwohl am Anfang keiner dachte, dass er malen könnte. Auch das Singen traute sich keiner zu. Inzwischen hatte die Singgruppe schon mehrere Auftritte. „Nur eine Platte haben wir noch nicht gemacht“, sagt Eggers und lacht.

Man merkt ihr nicht an, dass sie als Leiterin der Selbsthilfegruppe und Ansprechpartnerin am Sorgentelefon auch viel mit Schicksalen zu tun hat. Da ist zum Beispiel die Frau, die durch die Krebstherapie 30 Kilogramm abnahm und zu schwach war, um sich einen Pullover zu kaufen.

„Es geht nicht nur um die Erkrankung, sondern oft auch darum, wo das Geld herkommt“, sagt Petra Klytta, eine Freundin Eggers. Dann ist die Sulzbacherin Anlaufstelle und gibt Tipps, wo sich die Betroffenen hinwenden können.

Silberdistel: Eggers hört sich die Nöte der Menschen an

Es sei unwahrscheinlich wichtig, in schwierigen Zeiten jemanden zu haben, der dieselben Nöte hat, sagte Bürgermeister Klaus Habermann. Er kennt Eggers schon seit Jahren und gratulierte ihr zur Verleihung der Silberdistel. „Ich schätze Ihre Arbeit und Sie als Person ungemein.“ Eggers sei Herz und Motor der Selbsthilfegruppe. „Sie haben sich diese Ehrung redlich verdient“, betonte Habermann.

Christian Lichtenstern, Redaktionsleiter der Aichacher Nachrichten, empfand es als eine Ehre, der 69-Jährigen die Silberdistel zu verleihen. Mit ihrer Empathie und ihrem freundlichen Wesen spende Eggers am Sorgentelefon Trost und Hilfe. „Es ist bemerkenswert, mit welcher Kraft Sie die Selbsthilfegruppe vertreten.“

An welchem Platz sie die Silberdistel aufhängen wird, weiß Eggers schon: in der Kontaktstelle in Friedberg. „Den Raum liebe ich einfach. Da haben wir schon viel Freud und Leid gesehen.“

