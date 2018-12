vor 54 Min.

Singen auf dem Markt

Vereine und Künstler gestalten das nächste Wochenende in Pöttmes

Am Wochenende des dritten Advents findet in Pöttmes das Adventssingen statt. Auf dem historischen Marktplatz und im Kultursaal werden viele große und kleine Mitwirkende auf die weihnachtliche Zeit einstimmen. Der geschmückte Christbaum vor der Johanneskapelle und die Beleuchtung, umrahmt von den Feuerstellen, sorgen für vorweihnachtliche Stimmung. Die Pöttmeser Vereine bieten in geschmückten Weihnachtsbuden Köstlichkeiten zum Kauf an.

Die Kinder musizieren zum Auftakt, alle zum Abschluss

Am Samstag, 15. Dezember, stimmen die Kinder vom Kinderhort Adlerhorst und vom Kinderhaus Klapperstorch im Kultursaal unter dem Motto „Weihnachtszeit ist Kinderzeit“ auf die Weihnachtszeit ein. Eröffnung des Singens ist um 17 Uhr auf dem Marktplatz mit den Jagdhornbläsern. Um 17.15 Uhr geht es im Kultursaal mit den Kindern weiter. Um 18 Uhr werden Flammentänzerinnen aus Rennertshofen mit einer Feuershow erwartet. Um 19 Uhr beginnt dann das weihnachtliche Konzert mit Sopranistin Elisabeth Vornehm und Mezzosopranistin Sanne Hulst. Am Piano ist Nicole Winter.

Am Sonntag, 16. Dezember, gibt es ab 16.15 Uhr Begrüßungsworte auf dem Marktplatz. Es spielen die Jagdhornbläser. Um 16.15 Uhr ist hier die Musikkapelle Pöttmes zu hören, ab 17.30 Uhr spielt die Blas- und Jugendkapelle Pöttmes. Von 17 bis 18 Uhr ist im Kultursaal Weihnachten für Kinder angesagt. Von 19 bis 20 Uhr findet die stade Stund mit dem Riadmeshausa-Gsang, Kusl-Musi und der Kindergruppe statt. Um 20 Uhr ist das gemeinsame Schlusslied auf dem Marktplatz vorgesehen. (AN)

