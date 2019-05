vor 32 Min.

So ging es beim Elfenfestival auf Schloss Blumenthal zu

Allerlei märchenhafte Fabelwesen trafen sich am Wochenende auf Schloss Blumenthal. Besucher aus der ganzen Region kommen in fantasievollen Kostümen zum Fest.

Von Gerlinde Drexler

Ein Schritt durch das Tor von Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) und die Besucher stehen am Wochenende in einer anderen Welt. Elfen und andere Wesen aus der Anderswelt tummeln sich hier. Nicht nur Kinder sind vom Elfenfestival fasziniert. Auch viele erwachsene Besucher kommen fantasievoll verkleidet, mit Spitzohren oder Flügeln, auf das Festivalgelände.

Eine, die besonders hervorsticht, ist Eva-Maria Sala aus Dachau, die als Blumenelf gekommen ist. Die vielen Blumen, die sie auf ihrem Rock und dem Oberteil aufgenäht hat, hat sie schon im vergangenen Jahr auf dem Festival gekauft. Ihre spitzen Ohren sind leuchtend rot gefärbt, die Ohrhänger sind selbst kreiert. Warum sie immer wieder auf das Elfenfestival kommt? „Ich bin sehr naturverbunden und liebe die Feenwelt.“ Diesmal gibt es für sie und ihren Mann Uldis sogar noch einen besonderen Grund für den Besuch. Die beiden haben sich hier mit ihrem Sohn verabredet, der als Druide gekommen ist.

Schloss Blumenthal: Das gab es beim Elfenfestival alles zu sehen

Skeptisch beäugen ein paar Mädchen einen grünen Waldelf, der die Besucher stumm begrüßt. Ein anderes ist forsch und ruft dem Elf ein „Hallo“ zu. Dann folgt erleichtert: „Das ist kein Ungeheuer.“ Der Waldelf bewegt sich langsam, streckt den Kindern die Hand entgegen und die Mutigeren greifen auch danach. Eltern zücken Handys, um alles zu filmen oder zu fotografieren.

Im Innenhof des Schlosses herrscht eine entspannte Atmosphäre. Rund 50 Elfen und Feen haben dort ihre Stände aufgebaut und bieten unter anderem Kunsthandwerk, Naturprodukte, Kraftsteine, Bilder oder Schmuck an. Ein Elfentrio macht auf der Wiese Musik, Besucher haben es sich auf Decken gemütlich gemacht. Eine von ihnen ist Pia Böhm aus Karlsfeld bei Dachau. Sie ist mit einer ganzen Gruppe junger Eltern gekommen. Gerade für Kinder sei es hier toll, weil die rumlaufen könnten, sagt sie. Was ihr gefällt: „Das Elfenfestival ist nicht zu groß und übersichtlich und nicht so überlaufen.“ Obwohl sie kein Elfenfan sei, gefalle ihr die Atmosphäre auf dem Festival, sagt Böhm.

Absolute Elfenfans sind dagegen Antonie Heinzlmeier aus Aichach und ihre sechsjährige Tochter Zoe. Beide haben sich ihre Feenkostüme angezogen. „Ich glaube, das gehört dazu, um in diese Welt der Elfen und Feen einzutauchen“, sagt Heinzlmeier. Sie findet, dass Blumenthal sowieso etwas Mythisches hat: „Zur Zeit des Elfenfestivals hat es ein ganz besonderes Flair.“

So erleben die Besucher das Elfenfestival

„Total überrascht, dass die Leute so verkleidet sind“, ist ein Ehepaar aus Dasing. Die beiden sind zum ersten Mal bei dem Festival und kommen aus dem Staunen gar nicht raus. Waldwesen und Feen wandern barfüßig über das Gelände, auf der Mittelbühne spielt Gabriele O’grissek gerade die keltische Harfe und singt dazu. Der erste Eindruck des Ehepaares: „Es ist friedlich und es gibt keine extra Stimmungsmache, wie wir es von anderen Veranstaltungen kennen.“ Eine Ruhe, die beide genießen.

Für Maria Nol ist das Elfenfestival noch in anderer Hinsicht etwas Besonderes. Die 34-Jährige, die als Baumelfe verkleidet ist, wohnt in Blumenthal. „Ich finde es total schön, auf einem Festival zu wohnen“, sagt sie. Auch, weil es mal etwas ganz anderes als der normale Alltag sei. Nol mag die friedliche Stimmung und die bunte Lebendigkeit. „Es gibt viel zu sehen und es spielt immer wieder die Musik.“

Einer der vielen Programmpunkte ist Gabriele O’grissek, die die keltische Harfe spielt und singt.

