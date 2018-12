06.12.2018

So viel zahlen Eltern im Pöttmeser Waldkindergarten

Mitglieder legen Gebühren fest. Wann die neue Einrichtung bei Handzell voraussichtlich startet

Eltern, die ihre Kinder in den geplanten Waldkindergarten nahe dem Pöttmeser Ortsteil Handzell schicken, bezahlen für deren Betreuung genauso viel wie Eltern in anderen Kindergärten in der Gemeinde auch. Das beschloss der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend, wie Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel auf Nachfrage mitteilte. Eine Buchungszeit von vier bis fünf Stunden würde beispielsweise 77 Euro kosten.

Zwar sind die Kosten in einem Waldkindergarten üblicherweise deutlich niedriger als in herkömmlichen Kindergärten. Der Finanzausschuss habe mit seiner Entscheidung aber auch eine Konkurrenz zwischen der neuen und den bestehenden Einrichtungen vermeiden wollen, so Hummel. Wie berichtet, soll der Waldkindergarten auf der sogenannten „Schlosserwiese“ bei Handzell entstehen. Das Bauantragsverfahren läuft. Die Gemeinde rechnet laut Hummel derzeit damit, dass der Waldkindergarten im März oder April startet.

Wie berichtet, hat das Kabinett in München beschlossen, dass Eltern mit Kindern im Kindergarten ab 1. April des nächsten Jahres um 100 Euro pro Monat und Kind entlastet werden sollen. Statt wie bisher nur für das letzte Kindergartenjahr einen Beitragszuschuss zu zahlen, soll es die staatliche Förderung künftig über die gesamte Kindergartenzeit geben. Dann wäre die Betreuung in den Pöttmeser Kindergärten für Eltern auch bei langen Buchungszeiten laut Hummel nahezu umsonst.

Der Markt Pöttmes bezuschusst kirchliche Baumaßnahmen wie zum Beispiel Außenrenovierungen auch weiterhin mit fünf Prozent der zuschussfähigen Kosten. Das beschloss der Finanzausschuss einstimmig. Wie hoch die zuschussfähigen Kosten sind, wird üblicherweise vom Bistum mitgeteilt. Hummel zufolge zahlt der Markt keinen Zuschuss, wenn das Bistum den Betrag vor der Abrechnung nicht vorlegt.

Seit sie 2012 der Kommunalen Verkehrsüberwachung beitrat, lässt die Marktgemeinde Pöttmes auf ihren Straßen blitzen. In diesem Jahr machte sie damit ein Minus von rund 5000 Euro. Der Ausschuss war sich einig, auch weiterhin das Tempo der Autofahrer messen zu lassen. Dabei stehe vor allem der Präventionsgedanke im Vordergrund, sagte Hummel. „Die Kosten spielen für uns weniger eine Rolle.“ Die Blitzer würden nicht dort aufgestellt, wo der meiste „Profit“ zu erwarten sei, sondern dort, wo es die Notwendigkeit gebe oder wo viele Beschwerden aus der Bevölkerung kämen.

Pöttmeser Geschäfte dürfen weiter kostenlos Werbetafeln auf Gehwegen aufstellen und müssen für die Wege keine Nutzungsgebühr bezahlen. Lediglich größere Gastronomiebetriebe müssen eine solche Gebühr berappen, wenn sie auf den Freiflächen Tische aufstellen.

Nicht karitative Veranstalter, die den Kultursaal im Pöttmeser Rathaus nutzen, zahlen weiter keine Miete, sondern nur Nebenkosten in Höhe von mindestens 20 Euro. In gewissen Fällen, etwa bei hohen Ticketpreisen, kann die Verwaltung diesen Betrag höher ansetzen. (nsi)

