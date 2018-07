vor 45 Min.

So wirkt sich die LKW-Maut auf der B300 aus

Seit dem 1. Juli müssen Lastwagen auf allen deutschen Bundesstraßen Gebühren bezahlen. Machen LKW-Fahrer jetzt einen großen Bogen um die Mautstrecken?

Von Christoph Lotter

Ein Lastwagen vor der eigenen Motorhaube kostet Zeit und Nerven. Das weiß vermutlich jeder Autofahrer. Und wer regelmäßig auf der B 300 im Landkreis unterwegs ist, der weiß auch, dort wimmelt es nur so von wuchtigen Sattelschleppern. Aber: Machen die Lastwagenfahrer jetzt einen weiten Bogen um die B 300 und verstopfen stattdessen die Land- und Ortsstraßen im Wittelsbacher Land?

Anlass zu dieser Frage gibt die Mautpflicht, die seit 1. Juli auf allen Bundesstraßen in Deutschland für alle Lastwagen mit einem Gesamtgewicht ab 7,5 Tonnen gilt. Um sich den anfallenden Gebühren zu entziehen, könnten die Brummi-Fahrer theoretisch auf die Schleichwege durch die Ortschaften parallel zur B 300 ausweichen. Ein Verkehrskollaps in den betroffenen Gemeinden im Landkreis wäre allerdings programmiert, da vor allem die Straßen innerorts keinesfalls für den Lastverkehr ausgerichtet sind.

Bislang keine Beschwerden von Bürgern

Bedingte Entwarnung gibt Stefan Scheckinger vom Straßenbauamt Augsburg: „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Speditionen ihre Lkw wegen der Maut von der B 300 ausweichen lassen.“ Das Bauamt sei zwar kaum in den Prozess involviert, die Situation werde dennoch innerhalb der Behörde diskutiert. „Wir werden beobachten, ob sich in dieser Hinsicht etwas verändert“, sagt Scheckinger. Allerdings gebe es eigentlich keine geeigneten Ausweichstrecken für die Laster, erklärt er: „Ob es sich lohnt, die B 300 zu umfahren, wage ich zu bezweifeln. Denn die umliegenden Strecken sind allesamt zeitlich deutlich unattraktiver.“ Nach dem vierspurigen Ausbau sei die Bundesstraße zudem so leistungsfähig, dass der Verkehr für Lastwagen und Autos kein Problem darstellen sollte, fügt Scheckinger hinzu.

Dieser Meinung ist auch Thomas Schmid. Er und seine Kollegen von der Aichacher Polizei hätten bisher keine Auffälligkeiten festgestellt. „Nach nicht einmal einem Monat Maut ist es aber auch noch zu früh, da jetzt schon etwas Handfestes zu sagen“, erklärt Schmid. Beschwerden von Gemeinden oder Bürgern seien bislang ausgeblieben.

Mit der Mautausweitung zum 1. Juli sind mit Bundesstraßen und Autobahnen nun statt 15 000 Kilometer 53 000 Kilometer landesweit mautpflichtig. Eine sogenannte On-Board-Unit, ein Gerät, das fest im Fahrzeug verbaut ist, ermittelt die gefahrene Strecke und rechnet die Mautgebühren kilometergenau ab.

Umfahren der B 300 lohnt sich für LKW nicht

Für die Mautkontrolle auf den Bundesstraßen wurden in Deutschland rund 600 Kontrollsäulen aufgestellt. Diese sind vier Meter hoch und blau oder grün gekennzeichnet. Sie sind nicht mit einem Blitzer oder einer Mautstelle zu verwechseln, an denen bezahlt werden kann. Die Kontrollsäulen erstellen von den Fahrzeugen eine Übersichts-, eine Seitenansichts- und ein Kennzeichenbild und überprüfen die Fahrzeugdaten. Im Landkreis Aichach-Friedberg steht allerdings keine dieser Säulen. Am nächsten ist dem Kreis noch eine Säule an der B 300 bei Schrobenhausen, beim Gewerbegebiet in der Augsburger Straße.

Ob es sich für Speditionen lohnt, über enge Straßen und Ortsdurchfahrten im Kreis auszuweichen, bezweifelt auch Antje Schätzel. Sie arbeitet in der Presseabteilung von Toll Collect in Berlin, dem Unternehmen, das vom Bund beauftragt wurde, ein System zur Einnahme der Lkw-Maut aufzubauen, zu betreiben und die fälligen Gebühren abzurechnen. In den vergangenen Jahren habe sich kein signifikanter Ausweichverkehr feststellen lassen, sagt Schätzel: „Transportunternehmen stehen unter einem enormen Zeit- und Kostendruck. Um rentabel arbeiten zu können, müssen die Unternehmen in der Lage sein, möglichst viele Aufträge auszuführen. Das können sie nur, wenn sie direkte Wege auf gut ausgebauten Straßen wählen.“ Das Fahrverhalten von Lastwagen sei schon nach der ersten Ausweitung der Maut untersucht worden, erklärt Schätzel: „In dem Bericht von Ende 2016 wird festgestellt, dass die zum August 2012 eingeführte Bundesstraßenmaut auf etwa 1100 Kilometern Bundesstraßen kaum zu Verlagerungen geführt hat.“ Auf rund 1,5 Prozent aller Bundes- und Landesstraßen sei der Ausweichverkehr sogar signifikant zurückgegangen und im Wesentlichen auf die Autobahnen zurückverlagert worden.

Mehrkosten für Speditionen treffen auch Endverbraucher

Das Geschäft mit der Maut ist ein lukratives. Im vergangenen Jahr hat der Bund durch die Lkw-Maut insgesamt 4,6 Milliarden Euro eingenommen, seit dem Mautstart 2005 sind es 53 Milliarden Euro. Für die B 300 gibt es allerdings noch keine Zahlen. Einer der Verlierer der Lkw-Maut ist hingegen das Speditionsunternehmen Sießmair aus dem Aichacher Stadtteil Gallenbach. 35 Sattelauflieger mit Anhänger der Firma sind regelmäßig auf mautpflichtigen Straßen unterwegs. Diese zu umfahren, lohne sich nicht, erklärt Barbara Sießmair. Es sei wirtschaftlich nicht sinnvoll oder auch schlicht nicht möglich. „Wir haben das Glück, dass wir nahe an der Autobahnzufahrt liegen. Unser Hauptverkehr führt über die Autobahn und nur wenige unserer Lkw müssen die B 300 in Richtung Ingolstadt befahren“, sagt Sießmair. Für Kollegen, die eine weitere Anfahrt zur Autobahn haben, sei die Maut an Bundesstraßen natürlich kostenintensiver. „Da wir aber andere Bundesstraßen als die B 300 nutzen, bemerken wir die Mautausweitung dennoch“, so Sießmair.

Wie hoch diese Mehrbelastung ist, hänge von dem jeweiligen Transport und der jeweiligen Verbindung ab und lasse sich pauschal nicht sagen, erklärt Sießmair: „Grundsätzlich bedeutet die Maut für uns eine Kostensteigerung. Diese müssen wir an unsere Kunden weitergeben.“ Vor der Erhöhung der Maut um 40 Prozent zum 1. Januar 2019 sei ihr schon jetzt ein wenig bange, da dieser wieder ein erhöhter Verwaltungsaufwand und zum Teil intensive Kundengespräche vorausgehen würden. Dies sei aber unvermeidlich, da die Mehrbelastung an Maut nicht von der Transportbranche getragen werden könne, erklärt Sießmair. „Die Mehrkosten müssen auch hier an die Kunden weitergegeben werden und das wird letztlich auch die Endverbraucher treffen.“

