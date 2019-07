vor 21 Min.

Soldatenverein feiert das 100-jährige Bestehen

In einem Festzug ging es nach dem Gottesdienst zum Gemeinschaftshaus. Der geplante Festumzug am Nachmittag wurde allerdings wegen der hohen Temperaturen abgesagt.

Krieger- und Soldatenverein Echsheim-Reicherstein feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einer Fahnenweihe. Warum der Festumzug abgesagt wird.

Von Wilhelm Wagner

Begleitet von strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen, von 18 Gastvereinen und der breiten Bevölkerung feierte der Krieger- und Soldatenverein Echsheim-Reicherstein am Sonntag seinen 100. Geburtstag. Dabei wurde auch eine neue Vereinsfahne geweiht.

Echsheim hatte sich im Vorfeld festlich herausgeputzt. Zum 100-Jährigen des Krieger- und Soldatenvereins, verbunden mit einer Fahnenweihe, sollte schließlich alles tipptopp aussehen. Am Festtag selbst waren viele schon vor dem auf 7.15 Uhr terminierten Weckruf der Blaskapelle Pöttmes auf den Beinen, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Ab 8 Uhr empfingen der Jubelverein, die Festdamen und die Blasmusik die Gastvereine. Nach herzlichem Hallo und mit Weißwürsten frisch gestärkt zog die Festgesellschaft anschließend gemeinsam zur Pfarrkirche Mariä Heimsuchung, wo Pfarrer Klemens Kiser den Festgottesdienst zelebrierte. Den Höhepunkt bildete dabei die Segnung der neuen Vereinsfahne, die das Banner aus dem Jahre 1922 ablöst, und das Anheften der Fahnenbänder.

Beim Jubiläum erinnert der Soldatenverein an die Kriegsopfer

Als die Gründerväter am 11. Januar 1919 den Verein aus der Taufe hoben, war die Bewahrung des Andenkens an gefallene und vermisste Kameraden ihre Motivation. An eben diese Motivation und die damit einhergehende Mahnung zu Frieden und Versöhnung erinnerte Vorsitzender Anton Spar anschließend am 1921 eingeweihten Kriegerdenkmal. Zum Gedenken an die Weltkriegstoten aus Echsheim und Reicherstein senkten sich die Fahnen, begleitet vom Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ und drei Salutschüssen. Die Bayernhymne bildete den Abschluss dieses Programmpunktes; angeführt von der Blaskapelle Pöttmes formierte sich danach ein Festzug zum Gemeinschaftshaus. Die schon am späten Vormittag herrschenden Temperaturen stellten für die meist älteren Fahnenträger eine große Herausforderung dar. Auf einen großen nachmittäglichen Umzug zu verzichten, war deshalb eine nachvollziehbare und richtige Entscheidung des Festausschusses. Als Fähnrich des neuen Echsheim-Reichersteiner Banners kam Matthias Bissinger ebenfalls mächtig ins Schwitzen, obwohl die neue Vereinsfahne aus modernen Fasern etwa 60 Prozent leichter ist als die Fahne von 1922. Diese trug bei ihrem vorläufig letzten Einsatz Johann Stadler.

Am Gemeinschaftshaus angekommen, gratulierten Bürgermeister Franz Schindele, Landrat Klaus Metzger, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, Peter Kröpfl vom Patenverein Gundelsdorf und Ottmar Krumpholz, der BKV-Bezirksvorsitzende für Schwaben und stellvertretende bayerische BKV-Präsident, zum Jubiläum. Einig waren sich die Redner, dass die neue Fahne dem Verein und dem Erhalt der Tradition weiter Schwung geben möge. Obwohl Frieden für die nach 1945 Geborenen Gewohnheit ist, sei Frieden jedoch keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Wert, für den es sich einzustehen lohne.

Beim gemeinsamen Mittagstisch, anschließendem Kaffee und Kuchen und einer abendlichen Brotzeit gab es für das Geburtstagskind und seine Gäste reichlich Gelegenheit zu Erfahrungsaustausch und gemütlichem Beisammensein.

