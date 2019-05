vor 58 Min.

Sozialmedaille für Federico von Beck-Peccoz

Anerkennung von Ministerin für sein langjähriges Engagement für das Kühbacher Pfarrer-Knaus-Seniorenheim

Federico von Beck-Peccoz hat gestern in München die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste verliehen. Der Kühbacher wurde für sein langjähriges Engagement und seine Verdienste um das Pfarrer-Knaus-Heim in der Marktgemeinde ausgezeichnet. Sozialministerin Kerstin Schreyer hat gestern die Medaille an 19 Persönlichkeiten aus dem ganzen Freistaat übergeben: Darunter unter anderem langjährige Caritas-Geschäftsführer, die Vorsitzende des Interessenverbands der Schauspieler, Vorsitzende von Tafeln, Sozialgenossenschaften, Seniorenclubs, einem Gehörenlosenverein und anderen sozialen Einrichtungen.

Die Sozialmedaille wurde 1970 vom damaligen Staatsminister Fritz Pirkl gestiftet. Sie wird seither laut einer Mitteilung des Ministeriums alljährlich an rund 20 Persönlichkeiten verliehen. Seit 1970 bis heute sind rund 1060 Menschen ausgezeichnet worden.

Als Vorsitzender des Vereins „Pfarrer-Knaus-Heim Kühbach“ sowie als langjähriger ehrenamtlicher Heimleiter habe sich Freiherr von Beck-Peccoz mit großem persönlichem Engagement für den Erhalt des Seniorenheims eingesetzt, sagte Ministerin Schreyer. Zusammen mit den damals politisch Verantwortlichen der Marktgemeinde habe er auch ein tragfähiges und erfolgreiches Zukunftskonzept für das Seniorenheim entwickelt und damit dazu beigetragen, dass den Einwohnern von Kühbach auch im Alter eine Wohnperspektive in ihrer Heimat erhalten bleibe. (AN)

Themen Folgen