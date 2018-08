08.08.2018

Spaziergänge im Wasser des Aichacher Freibads

Das Aichacher Freibad erlebt einen Besucherrekord. Schattenplätze sind begehrt. Doch es darf sich nicht jeder abkühlen

Von Gerlinde Drexler

Die Lufttemperatur beträgt 33 Grad. Die Sonne ist sengend. Mit 27,1 Grad ist das Wasser im Freibad vergleichsweise kühl. Das finden auch die Besucher des Aichacher Freibads, von denen einige die Becken scheinbar gar nicht mehr verlassen wollen. Andere haben einen Stammplatz auf den Liegen rund um den Pool. Von dort ist es nicht weit bis zur Abkühlung. Die beiden Bademeister haben alle Hände voll zu tun, um die Badenden im Blick zu behalten. Sie sind die Einzigen, die sich keine Abkühlung im kühlen Nass gönnen dürfen.



Das finden Bademeisterin Sophie Festl und ihr Kollege Lukas Hunyadi nicht schlimm. „Man gewöhnt sich an die Hitze“, sagen sie. Wie sie sich dagegen schützen? „Viel “, sagen beide. Festl trägt außerdem eine Kappe auf dem Kopf und sucht bei ihrer Runde um die Becken immer mal schattige Stellen auf. Worauf sie bei den Schattenplätzen achtet: „Sie müssen übersichtlich sein.“ Denn als Bademeisterin muss sie immer einen guten Blick auf die Schwimmbecken haben. (Glosse: Gegen das Schwitzen)

Bademeister haben Becken immer im Blick

Für Festl ist es schon die 18. Saison im Aichacher Freibad. Sie kann sich an eine ähnliche Hitzewelle im Jahr 2003 erinnern. Damals sei es sogar noch heißer gewesen, glaubt sie. Drei Mal täglich nimmt sie Proben, um die Wasserqualität gewährleisten zu können. Bei den heißen Temperaturen sei mehr Frischwasser nötig, erklärt sie. Denn: „Es läuft schneller durch, weil es sehr viel mehr Leute sind und dadurch mehr Verschmutzung.“

Die Hitze beschert dem Freibad einen Besucherrekord. Julia Höger, die bei der Stadt die kommunalen Bäder betreut, zählt bereits rund 38000 Besucher. Das sind schon jetzt fast so viele wie im vergangenen Jahr während der kompletten Saison: 40000. Die meisten Besucher, 1805, kamen am 31. Juli in das Freibad. Im Vorjahr war es der 30. August mit 1412 Besuchern. Auf die Hitze reagiert die Stadt an manchen Tagen mit einer spontanen Verlängerung der Öffnungszeit bis 21 Uhr.

Die Hitzewelle beschert dem Aichacher Freibad einen Rekordbesuch. Bild: Gerlinde Drexler

Familien vermissen Sonnensegel am Plantschbecken

Am Kinderbecken toben sich die vierjährigen Zwillinge Lukas und Johannes aus. Sie sind mit Oma Sabine Brugger aus Aichach ins Freibad gekommen. Um auf der Liegewiese einen Schattenplatz zu haben, habe sie sich heute sehr nah an die Nachbardecke gesetzt, erzählt Brugger. Sonst ist sie eher auf Abstand bedacht. Der Wunsch der Enkel für den heutigen Tag war: „Irgendwohin, wo es Wasser gibt.“ Für die Oma ist klar: „So lange es so schön ist, werden wir öfter kommen.“ Sie selbst war als Kind schon mit ihren Eltern im Freibad und findet es schön, dass sie es nun mit ihren Enkeln besuchen kann. Lukas streckt den Kopf aus dem Wasser. „Ich tauche wie ein Wahnsinniger“, ruft er und taucht schon wieder ab.

Deutlich ruhiger geht es bei Familie Otto aus Friedberg zu. Das Ehepaar ist mit seiner sechs Monate alten Tochter gekommen. Die Kleine sitzt sicher auf Mamas Arm, die mit ihr durch das Becken spaziert. Bei kleinen Kindern sei nicht nur die Hitze ein Problem, sondern man müsse auch auf die Wassertemperatur achten, erklärt Papa Frederic Otto. Das Babybecken sei leider nicht überdacht, sagt er. Das von der Stadt am Saisonbeginn angekündigte Sonnensegel lässt bislang immer noch auf sich warten. Deshalb hat sich die Familie einen Schattenplatz am großen Becken gesucht und macht hier zur Abkühlung „Spaziergänge“ im Wasser.

Zwei Rentnerinnen kommen jeden Tag

Jeden Tag kommen zur Zeit Annemarie Schormair und Barbara Frankenhauser aus Aichach ins Freibad. Die Rentnerinnen haben einen Stammplatz auf einer Bank am Beckenrand. „Was soll ich in der warmen Wohnung? Hier trifft man immer jemanden“, sagt Frankenhauser. Von ihrem Stammplatz aus haben beide einen guten Blick auf die Schwimmer und werden selbst gesehen. Gerade winkt ihnen wieder eine Bekannte aus dem Wasser zu.

Die 80-jährige Schormair kennt das Freibad schon aus Kindertagen. „Ich habe alle Bademeister erlebt“, erzählt sie. Den, der immer in der Lederhose am Beckenrand stand, ebenso wie den, der seinen tätowierten Körper gerne ohne das Bademeister-T-Shirt präsentierte. Schormair erinnert sich noch daran, wie sie schwimmen gelernt hat: „Die Größeren haben einen reingeworfen und dann hat man Hundsdapperer gemacht, um an den Rand zu kommen.“ Für heute macht sie Feierabend im Freibad. Morgen wird Schormair wieder da sein.

Themen Folgen