vor 52 Min.

Spaziergänge und Stammtische beendet

Energieeffizienz: Hunderte haben im Landkreis Aichach-Friedberg teilgenommen

Das eigene Haus mal mit anderen Augen sehen – diese Möglichkeit haben 170 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg in den vergangenen zwei Jahren genutzt. Bei 34 Thermografie-Spaziergängen in 14 Orten blickten sie durch die Wärmebildkamera auf die eigenen vier Wände, um so mögliche Wärmeverluste zu erkennen. Jetzt ging das Projekt „Energieeffizienz am Gebäudebestand im Wittelsbacher Land“ in Kissing und Kühbach zu Ende. Zum Leader-geförderten Projekt der Fachstelle für Klimaschutz im Landratsamt Aichach-Friedberg gehörten auch Energie-Stammtische zu verschiedenen Themen.

Der Kühbacher Bürgermeister Johann Lotterschmid, Kissings Zweite Bürgermeisterin Silvia Rinderhagen und Klimaschutzfachkraft Charlotte Martin-Stadler vom Landratsamt Aichach-Friedberg überreichten an mehr als 20 Bürger als Anerkennung für ihre kontinuierliche Teilnahme eine Wetterstation. In sechs Regionen begrüßte die Fachstelle für Klimaschutz bei 32 Energie-Stammtischen über 360 Teilnehmer. Sie wurden von einem neutralen Energieberater begleitet und von Experten aus verschiedenen Bereichen über Themen wie Fenster, Heizung, Dämmung, Förderung und Finanzierung sowie Energieerzeugung und Speicherung informiert. An den Abenden standen der ungezwungene Austausch und die Möglichkeit, Fachleute zu befragen, im Mittelpunkt. Insgesamt erhielten die Hausbesitzer eine ganzheitliche Einschätzung ihres Gebäudes und einzelner Komponenten, was im Ergebnis zu einem Sanierungskonzept zu sinnvoll abgestimmten Einzelmaßnahmen führen sollte.

Die Teilnehmer waren sich darin einig, dass es für alle ein gewinnbringendes Projekt gewesen sei, über dessen Schwerpunkte laut Mitteilung in einer erst noch zu erstellenden Umsetzungsbroschüre berichtet werden soll. (AN)

Themen Folgen