Staatsstraße 2047: CSU Klingen dringt auf Ausbau

Ortsvorsitzender stellt Dringlichkeitsantrag für die Strecke nach Xyger im Kreis Dachau. Staatliches Bauamt Augsburg erläutert den Stand der Planung

Von Claudia Bammer

Die Staatsstraße 2047 zwischen Klingen (Stadt Aichach) und Xyger (Kreis Dachau) ist in schlechtem Zustand. Dort ereignete sich der tragische Verkehrsunfall an Heiligabend, bei dem ein 68-Jähriger starb und eine junge Frau sowie ein Baby schwer verletzt wurden. Weil es auf der Strecke immer wieder schwere Unfälle gibt, hat der CSU-Ortsvorsitzende Kaspar Riedlberger im September 2018 einen Dringlichkeitsantrag für den Ausbau an das Staatliche Bauamt in Augsburg gerichtet, berichtete er bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands.

Die Antwort des Bauamts im Herbst: Einen Vorentwurf wird es frühestens Ende 2019 geben. Christoph Eichstaedt vom Bauamt sagte gestern auf Anfrage unserer Redaktion: „Es wird wohl eher Frühjahr 2020.“

Die Staatsstraße 2047 steht im Ausbauplan in der Dringlichkeitsstufe I

Der Ausbau der 3,6 Kilometer zwischen Klingen und der Grenze zum Landkreis Dachau bei Xyger steht seit 2011 in der Dringlichkeitsstufe I im Ausbauplan für die Staatsstraßen im Landkreis.

Das bedeutet eigentlich Realisierung bis 2020. Es sei aber normal, dass nicht alle Projekte in dieser Frist abgearbeitet werden können, sagt Eichstaedt. Das liege unter anderem an den Baupreissteigerungen und daran, dass die Planung nicht bei allen Projekten „optimal“ verlaufe.

Bis der Vorentwurf für den Straßenausbau vorliegt, ist noch viel zu tun

Auch bei der Staatsstraße 2047 wird es wohl nicht bei den damals geschätzten Kosten von 3,4 Millionen Euro bleiben. Erste Planungsunterlagen wurden aber bereits erstellt, berichtet Eichstaedt. Nun folgen Baugrunduntersuchung, naturschutzfachliche Untersuchung, Kostenberechnung und Entwässerungsplanung.

Dann wird der Vorentwurf erstellt. Ist dieser von der Regierung von Schwaben und dem bayerischen Bauministerium genehmigt, steht aller Voraussicht nach ein Planfeststellungsverfahren an. Dessen Dauer hängt ab von Umfang und Schwere der Stellungnahmen und ob es Klagen gibt.

Zum Baubeginn für den Ausbau gibt es noch keine Aussage

Etwa ein Jahr sei üblich bis zum Planfeststellungsbeschluss, so Eichstaedt. Dann könne der Baubeginn vorbereitet werden: mit der Ausführungsplanung und Ausschreibung der Arbeiten. Bei „optimalem Planungsverlauf“ könnte das frühestens 2022 sein. Wann ein Baubeginn realistisch sein könnte, dazu will Eichstaedt nichts sagen: „Das geht in Richtung Glaskugellesen.“ Es gebe zu viele Randbedingungen, die das Bauamt nicht beeinflussen könne.

