Stadt Aichach will über zehn Millionen Euro verbauen

Plus Das Bauprogramm in Aichach für 2020 ist umfangreich und lässt wenig Spielraum. Am meisten Geld steckt die Stadt in den Hochbau: auch in eine neue Kita.

Mehr als zehn Millionen Euro will die Stadt Aichach heuer in ihr Bauprogramm investieren. Im Bauausschuss des Stadtrats stellte der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Thalhofer die größten Positionen vor. Schon im Finanzausschuss hatte Kämmerer Wilhelm Rottenkolber angemerkt, dass ein solches Volumen in den nächsten Jahren wohl nicht drin sein wird. Bürgermeister Klaus Habermann sagte jetzt im Bauausschuss dazu, die nächsten Jahre werde das Bauprogramm weniger enthalten. Mehr könne die Verwaltung auch nicht bewältigen. Zum aktuellen Jahr stellte er aber fest: „Es gibt gar nicht so viel Spielraum.“ Aufgeführt sind vor allem bereits begonnene oder beschlossene Projekte.

Ein großer Brocken wie das neue Aichacher Feuerwehrhaus oder die Obere Vorstadt taucht heuer gar nicht auf. Dennoch summiert sich das Bauprogramm auf 10,4 Millionen Euro. Mit den 200.000 Euro, die für Glasfaseranschlussarbeiten an Schulen und am Rathaus vorgesehen sind, sind es sogar 10,6 Millionen Euro. Das Programm setzt sich aus einer Vielzahl von Projekten zusammen, die noch ganz abgewickelt werden müssen, bereits laufen oder für heuer dringend vorgesehen sind.

Die größte Summe fällt in diesem Jahr im Bereich Hochbau an und dort wiederum für die Ersatz-Kinderkrippe, die der Stadtrat erst im Januar beschlossen hat. Mit einer Million Euro ist es der größte Einzelbetrag im Etat. Für die größere Kindertagesstätte, die auf dem Neusa-Gelände entstehen soll, sind Planungskosten vorgesehen. Auch die dritte Gruppe in der Kinderkrippe am Oberbernbacher Weg schlägt mit 300.000 Euro zu Buche.

Aichach: Schulsanierung kostet wohl einen siebenstelligen Betrag

Bei der Grundschule Ecknach will die Stadt die energetische Sanierung angehen. Zunächst geht es nur um die Planung, die für den Förderantrag nötig ist. Sie wird laut Habermann in Kürze vorgestellt. Die Sanierung an sich wird sich wohl im siebenstelligen Bereich bewegen, warnte er den Ausschuss schon mal vor. Insbesondere der Brandschutz geht ins Geld. Das ist auch beim Wittelsbacher Museum der Fall. Heuer kommen sollen auch die neuen Doppel-Fahrradständer am Bahnhof. „Das hängt momentan noch an der Förderung, sagte dazu der Bürgermeister.

Viel Geld verschlingen Kanalbau, Wasserversorgung sowie Straßen- und Brückenbau. Die Kläranlage soll für einen sechsstelligen Betrag optimiert werden, ebenso das Wasserwerk.

Viel Geld steckt die Stadt in die Kläranlage. Sie soll optimiert werden. Dafür sind heuer 400000 Euro eingeplant, im nächsten Jahr 150000 Euro. Bild: Erich Echter (Archiv)

Der Brunnen 6 muss saniert werden. Für die Leitungserneuerung in der Pfarrer-Steinacker-Straße in Ecknach ist der Auftrag kürzlich vergeben worden, ebenso für die Blumenthaler Straße in Klingen. Letztere schlägt auch mit einer Restzahlung für den Kanalbau zu Buche. Der Auftrag für den Gehweg soll demnächst vergeben werden.

Bauprogramm Aichach: Das sind die dicksten Brocken 1 / 7 Zurück Vorwärts Kanalbau: Gesamt 1,4 Millionen Euro; Optimierung der Kläranlage Aichach 400.000 Euro; Erweiterung Regenrückhaltebecken Gallenbach 30.000 Euro; Kanalerneuerung Blumenthaler Straße, zweiter Bauabschnitt 150.000 Euro; Kanalerneuerung Untermauerbach 600.000 Euro.

Wasserversorgung: Gesamt 2 Millionen Euro; Leitungserneuerung Steidlestraße 130.000 Euro; Wohnpark an der Sudetenstraße 60.000 Euro; Wasserwerk Untergriesbach, Optimierung der Anlagen 550.000 Euro; Sanierung Brunnen 6, energetische Verbesserung 225.000 Euro; Leitungserneuerung Pfarrer-Steinacker-Straße in Ecknach 400.000 Euro; Leitungserneuerung Blumenthaler Straße in Klingen 500.000 Euro; Rückbau Tiefbrunnen Obermauerbach 80.000 Euro.

Straßen- und Brückenbau: Gesamt 2,1 Millionen Euro; Umgestaltung Obere Vorstadt 500.000 Euro (Restabwicklung); Neuausbau Gartenbau 480.000 Euro; Neuausbau Steidlestraße 300.000 Euro; Gehwegausbau Blumenthaler Straße 300.000 Euro; Deckensanierung Bachstraße 80.000 Euro; Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Tränkmühle – Sulzbach 120.000 Euro; Straßenbeleuchtung, Maßnahmen zur Energieeinsparung 60.000 Euro.

Grünanlagen und Gewässer: Gesamt 1,8 Millionen Euro; Grünzug entlang der Paar vom Stadtgarten zum Düker 250.000 Euro; Räumlicher Rechen Griesbacherl 100.000 Euro; Hochwasserschutz Aichach 350.000 Euro; Hochwasserschutz Kulturgraben in Griesbeckerzell 400.000 Euro; Burgplatz Oberwittelsbach 365.000 Euro; Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 105.000 Euro.

Hochbau: 2,9 Millionen Euro; BUS-System (Datenübertragungssystem) für Grundschule Aichach-Nord 170.000 Euro; Grundschule Ecknach, Planung für energetische Sanierung 50.000 Euro; Erweiterung Verwaltungsgebäude I 300.000 Euro; Baumaßnahmen zur Bayerischen Landesausstellung 280.000 Euro; Wittelsbacher Museum, Brandschutz 160.000 Euro; Neubau Kindertagesstätte auf dem Neusa-Gelände, Planungskosten 100.000 Euro; Modulbau Ersatz-Kinderkrippe 1 Million Euro; Dritte Gruppe in der Kinderkrippe Sonnenschein am Oberbernbacher Weg 300.000 Euro; Fahrradparksystem am Bahnhof 65 000 Euro; Abbruch Neusiedl-Haus Flurstraße 3 60.000 Euro; Neubau Feuerwehrhaus Mauerbach 60.000 Euro; Umbau Feuerwehrhaus Walchshofen 165.000 Euro.

Friedhöfe: 1000 Euro für Neuen Friedhof, Aussegnungshalle.

Spielplätze: Gesamt 6000 Euro; Pavillon für den Spielplatz in Oberwittelsbach.

Die Obere Vorstadt in Aichach ist zwar schon fertig, die Restzahlung von einer halben Million Euro ist dennoch ein größerer Kostenfaktor. Der Ausbau der Gartenstraße beginnt in zwei Wochen, die Steidlestraße wird abgeschlossen. Saniert werden soll die Straße zwischen Tränkmühle und Sulzbach.

Aichach: Geld für Grünzug und Hochwasserschutz

Beim Grünzug entlang der Paar muss laut Thalhofer noch Etliches fertiggestellt werden. Der Räumliche Rechen, der am Griesbacherl vor Hochwasser schützen soll und für den die Planung läuft, schlägt heuer mit 100.000 Euro zu Buche, in den nächsten beiden Jahren mit zusammen 450.000 Euro.

Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke im Stadtgarten sind weit vorangekommen. Für den Grünzug an der Paar steht ein größerer Betrag im Etat. Bild: Erich Echter

Für den Hochwasserschutz an der Paar ist eine letzte Rate von 350.000 Euro fällig. Für den Hochwasserschutz am Kulturgraben in Griesbeckerzell soll heuer das Rückhaltebecken gebaut werden. Der Graben selbst kann erst nach dem Grunderwerb ausgebaut werden. Heuer sind 400.000 Euro vorgesehen, in den nächsten drei Jahren jeweils 750.000 Euro.

Heuer nicht geplant sind die Straße von der Kreuzung Edenried nach Zell und von Aichach nach Oberwittelsbach. Wie Thalhofer auf eine Anfrage berichtete, können die verschiedenen Möglichkeiten von Sanierung bis Vollausbau vorgestellt werden, wenn sie aufbereitet worden sind.

Diskutiert wurde über den Inhalt des Bauprogramms nicht. Es wird jetzt in den Fraktionen beraten. In der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 20. Februar, wird es noch mal Thema sein.

