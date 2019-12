vor 35 Min.

Stadtentwicklung in Aichach: Zeit, um gute Lösung zu finden

Wie soll der Eingang zur Aichacher Altstadt aussehen. Die Ideen sind gut, aber ein Kompromiss ist nötig

Von Claudia Bammer

Völlig neu könnte sich in ein paar Jahren am Tandlmarkt der Eingang zur Altstadt präsentieren. Was die Stadtplaner im Aichacher Bauausschuss an Ideen für den Bereich an der Ecke Tandlmarkt und Martinstraße präsentiert haben, kam bei dessen Mitgliedern zu Recht gut an. Die Variante, die nun weiterverfolgt werden soll, hat den Charme, dass sie sich in Größe, Dachform und Kubatur gut in das historisch gewachsene Straßenbild einfügt. Auch der gewünschten Nachverdichtung trägt der Entwurf Rechnung, und das, ohne dem Spitalgarten – eine grüne Oase – den Garaus zu machen.

Stadtentwicklung in Aichach: Ein Kompromiss ist nötig

Ebenfalls zu Recht meldet das Heilig-Geist-Spital seine Bedürfnisse für die dringend gewünschte Erweiterung an. Das Seniorenheim entspricht baulich nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Die Nachfrage nach Ein-Bett-Zimmern ist groß. Dem Seniorenheim fehlt es an Platz in Aufenthaltsräumen, gerade weil immer mehr Bewohner auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen sind. Der Abstand der Erweiterungsbauten vom Altbau, den die Planer vorschlagen, macht Heimleiter Hans Eberle Sorgen. Verständlich, wo es schwer ist, überhaupt Personal zu finden. Die Mitarbeiter sollten deshalb sinnvoll und effizient eingesetzt werden können. Kurze Wege sind für einen wirtschaftlichen Betrieb unbedingt notwendig. Die Lage im Altstadtbereich mit dem Spitalgarten erfordert aber auch Sensibilität.

Nötig ist nun ein Kompromiss, der die städtebaulichen Aspekte mit den Bedürfnissen des Spitals unter einen Hut bringt. Vielleicht durch eine andere Anordnung oder Verbindung der Gebäude. Oder das Spital denkt darüber nach, wie es die Räume in Alt- und Neubau nutzt. Der Entwurf, den die Planer nun weiterverfolgen, ist nur ein Zwischenschritt. Bis das Verwaltungsgebäude II frei wird, vergehen noch mindestens zwei Jahre. Zeit, die gut genutzt werden kann, um eine gute Lösung zu finden.

