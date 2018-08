18:15 Uhr

Stadtfest: Stubnmusi dominiert beim Ausklang

Die Wellküren sorgen am Sonntag für einen vollen Aichacher Stadtplatz. Strauß, Trump, Seehofer und Söder bekommen ihr Fett beim Aichacher Stadtfest weg.

Von Manfred Zeiselmair

Seit 32 Jahren machen sie nun schon ihre ganz besondere Stubnmusi. Die drei Wellschwestern Burgi, Bärbi und Moni sind als „Wellküren“ in ihrer unnachahmlichen Art aus der bayrischen Musik-Kabarett-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Am Stadtfestsonntag stehen sie zum zweiten Mal nach 2010 auf der Aichacher Rathausbühne. Damals war die mittlerweile verstorbene Well-Mutti noch mit dabei.

„Aichach ist immer einer Reise wert!“, so begrüßt die wortgewaltige Moni die unüberschaubare Menge auf dem oberen Stadtplatz, die trotz der hochsommerlichen Temperaturen den Wellküren-Auftritt einem Freibadbesuch vorzieht. Sie erzählt stolz, dass sie und ihre Schwestern mit ihrer Stubnmusi unter anderem „schon Wackersdorf verhindert und Strauß gestoppt“ haben. Als Reaktion auf die derzeitigen politischen Zustände („Ma traut si scho fast nimma sogn, dass mia aus Bayern san!“) gründen die drei Schwestern nun die „Stugida“, eine „Stubenmusi gegen die Idiotisierung des Abendlandes“. In den darauffolgenden knapp zwei Stunden fahren sie so manch politisches Kabarett-Geschütz auf.

Nach dem ruhigen Abendlandler zum Einstieg geht’s deftig weiter: Sie lästern über den großen und den „kloana Trump“ alias Horst Seehofer („Der twittert jetzt a!“), über den „fränkischen Faschingsprinzen“ Markus Söder und dessen „Kreuzzug durch Bayerns Ämter“ oder über Alexander Dobrindt mit seiner „konservativen Revolution“ samt „Rohrkrepierer-Maut“. Moni steigert sich immer mehr hinein und kommt schließlich zur Erkenntnis: „Eigentlich is’ wurscht, von wem i AfD-regiert werd.“ Da rät Schwester Bärbi als Diplom-Sozialpädagogin dann doch lieber zur Einnahme von beruhigenden Globuli.

Wellküren zeigen beim Aichacher Stadtfest ihre Vielseitigkeit

Vielseitigkeit ist das Markenzeichen der Wellküren. So kommen auch gesellschaftliche Themen nicht zu kurz. Mit ihren hintergründigen bayerischen Texten und ihrer so vielfältigen Art von Stubnmusi kommen die drei Schwestern an beim Aichacher Publikum. Dabei bedienen sie eine Vielzahl von Instrumenten: von der Harfe über Gitarre, Hackbrett, Tuba, Posaune, Diadonische, Saxophon bis hin zu drei einsaitigen „Nonnentrompeten“, mit der sie gemeinsam „La Paloma“ anstimmen.

Sie besingen ihren angeblich schottischen Vorfahren McWell und ihr „Well-Ness-Hotel am Strand von Loch Ness“. Und in einem „Stubn-Musical“ beschreiben sie „Bayern, wia’s war, wia’s is und wia’s vielleicht mal sei werd“. Bei den positiven Eigenschaften der drei Schwestern stellt Bärbi singend fest: „Ich bin ein guter Verlierer“, während Moni angeblich gut zuhören und Burgi gut küssen kann.

Sie singen vom Tanz der Senioren in der Münchner Maratonga-Bar, wo „Überlebende auf Hinterbliebene treffen“. Schließlich stellen sie fest, dass man in ihrem Alter keine Männer mehr brauche, weil diese ab 50 ohnehin an „hormoneller Demenz“ leiden. Das gipfelt in einer „Highway to hell“-Version als „Da Teife soll an hoin!“ Zwischendurch zieht Moni – als kleine Werbeunterbrechung – ihr „Wishing Well“-Mikrofasertuch heraus und demonstriert dessen Qualität an der Brille von Johannes aus Sielenbach, den sie kurzerhand auf die Bühne holt: „Jetzt hast wieder an Durchblick.“

In erster Linie ist der gelungene, spritzige Stadtfestauftritt der drei sympathischen Schwestern jedoch eine Werbung für die Wellküren selbst und ihre ureigene bayerische Stubnmusi-Kultur.

Neben einem Lob an das „tolle, g’scheide und gut angezogene Publikum“ hat Moni am Schluss auch noch etwas wirklich Ernstgemeintes auf Lager. Sie bedankt sich bei Bürgermeister Klaus Habermann und allen anderen bei der Stadt Aichach, die mit dem Stadtfestsonntag „Kultur für alle“ ermöglichen – und zwar sogar kostenlos. „Toll, dass es so was gibt! Und jetz geht’s hoam, Leid – und macht’s Stubnmusi!“

Themen Folgen