Stadtpfarrei Aichach startet Sanierung der Kirchenorgel

Die Kirchenorgel in der Aichacher Stadtpfarrkirche wird saniert. Derzeit werden die Pfeifen und Register ausgebaut. Die Kosten in Höhe von 60000 Euro müssen durch Spenden finanziert werden.

Die Stadtpfarrei Aichach beginnt mit der Sanierung ihrer Kirchenorgel. Wegen der Corona-Krise tut sich allerdings ein finanzielles Problem auf.

Die Stadtpfarrkirche ist gerade fertig geworden, der Pfarrhof ist vollendet – und schon steht das nächste Projekt in der Stadtpfarrei Aichach an: die Orgelrenovierung. Die Sanierung hat nun mit dem Ausbau der Pfeifen und Register begonnen.

Die Maßnahme wird durchgeführt von der Firma Georg Weishaupt aus Meitingen und dauert bis Ende Juli. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 60.000 Euro müssen allein mit Spendengeldern beglichen werden. Dies gestaltet sich laut Stadtpfarrer Herbert Gugler immer schwieriger. Weil wegen der Corona-Krise keine Gottesdienste abgehalten werden dürfen, gibt es derzeit auch keine Kollekten. Ebenso müssen geplante Benefizveranstaltungen entfallen. Jede Woche ohne Kollekte bewirke, so Gugler, einen Verlust von circa 600 Euro.

Corona-Krise: Stadtpfarrer Gugler bittet um Spenden

Hinzu kommt: Die Stadtpfarrei muss auch noch das Pfarrzentrum betreiben, in dem aber aufgrund fehlender Veranstaltungen bis auf Weiteres keine Einnahmen mehr generiert werden können. Somit entstehe insgesamt jeden Monat ein vierstelliges Loch in der Kasse der Stadtpfarrei. Der finanzielle Schaden könne nur dann einigermaßen in Grenzen gehalten werden, wenn Spenden eingehen, so Gugler. Deshalb bittet Stadtpfarrer Gugler um Spenden. (AZ)

Spendenkonto der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen unter DE19720512100000029504; Zahlscheine liegen auch am Eingang der Stadtpfarrkirche auf.

