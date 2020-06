vor 5 Min.

Stefan Witzenberger wird 85

Im Juni feierte Stefan Witzenberger seinen 85. Geburtstag und erhielt dazu unter anderem Glückwünsche von Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder. Seit 58 Jahren ist der Jubilar mit seiner Ehefrau Klara verheiratet. Sie stammt aus Hohenried. Vier Söhne und sieben Enkel hat das Ehepaar.

Bis zu seinem Ruhestand arbeitete Witzenberger 34 Jahre lang als Produktionsmitarbeiter und Kranfahrer in der Firma Haindl Papier in Augsburg. Heute ist das Unternehmen unter dem Namen UPM bekannt. Auch in seinem Wohnort war Witzenberger stets engagiert: Zwei Wahlperioden war der 85-Jährige als Kirchenverwalter in Hohenried aktiv. Auch zur Feuerwehr zu gehören war für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Was er sich wünscht, formulierte der Jubilar so: Er wolle weiterhin gesund und glücklich mit seiner Frau und seinen Nächsten das Leben verbringen. Gemeinsam den Garten pflegen, jeden Tag gemeinsam genießen und zufrieden in die Ferne sehen sind ebenfalls Wünsche. Letzterer ist nur allzu verständlich, denn von der Terrasse aus kann man bei klarem Wetter sogar den Alpengürtel sehen. (brast)

