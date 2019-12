vor 31 Min.

Stegmayer tritt für Bürgervereinigung an

Unterbernbacher Bürgervereinigung nominiert den 46-Jährigen als Bürgermeisterkandidaten

Von Gerlinde Draxler

Da strahlte der sonst so zurückhaltende Gerhard Stegmayer vor Freude. Bei der Nominierungsversammlung der Bürgervereinigung Unterbernbach (Markt Kühbach) am Dienstag wählten ihn von den 93 Wahlberechtigten 89 als Bürgermeisterkandidat. Auch die Liste der Kandidaten für den Gemeinderat führt der 46-Jährige klar an. Sein Ziel: Auch im neuen Gemeinderat sollen drei Vertreter aus dem Ortsteil dabei sein. Brechend voll war das Schützenstüberl. Insgesamt waren rund 100 Besucher zur Versammlung gekommen. Darunter auch einige Gemeinderäte aus Kühbach sowie Karl-Heinz Kerscher, der Bürgermeisterkandidat der Ortsgemeinschaft Kühbach. Stegmayer fand es „riesig, dass so viele da sind.“ Der gebürtige Unterbernbacher machte eine Lehre zum Bankkaufmann und arbeitet seit mehr als 30 Jahren bei der Sparkasse. Er bildete sich zum Fachwirt weiter und sattelte schließlich in den Versicherungsbereich um. In der Sparkasse betreue er seit 20 Jahren schwerpunktmäßig den Versicherungsbereich Gewerbe und Landwirtschaft, sagte der 46-Jährige. Er sitzt seit zwölf Jahren im Gemeinderat und macht das sehr gerne, „weil ich Unterbernbach damit vertrete“.

Stegmayer gab erst auf der Versammlung offiziell seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt bekannt. Von den 93 Wahlberechtigten gaben ihm 89 ihre Stimme. Drei Stimmen waren ungültig und auf einem Wahlzettel stand der Name Stefan Schneider. Stegmayer ist damit nach Karl-Heinz Kerscher und Hermann Erbe, der für die Gruppierung Freie Wähler Haslangkreit antritt, der dritte Kandidat für den Rathaussessel.

Die Liste der Kandidaten für den Gemeinderat füllte sich schnell. Die drei bisherigen Gemeinderäte Stegmayer, Georg Schäffler und Josef Hofberger, traten alle wieder an und wurden auf die ersten drei Plätze der Liste gewählt. Stefanie Maier, die sich eigentlich nur aufstellen ließ, um die Frauenquote zu heben, steht mit 77 Stimmen auf Platz acht. Für einige Lacher sorgte ihr Mann Norbert Maier. Er bat darum, dass möglichst viele ihn wählen, damit er mehr Stimmen habe als seine Frau. Doch den Gefallen taten ihm die Wähler nicht. Er bekam 40 Stimmen, genauso viele wie Marcus Hartwagner und das Los entschied über die Reihenfolge auf der Liste. Nach gut zwei Stunden war die Nominierungsversammlung zu Ende. „Das haben wir in Rekordzeit durchgezogen“, sagte Versammlungsleiter Franz Heggenstaller.

