Stichwahl in Dasing: Waschka hat Pläne für Jung und Alt

Plus In Dasing steht die Stichwahl um das Bürgermeisteramt an. CSU-Kandidat Markus Waschka möchte Jüngere besser einbinden und ein Seniorenheim mit Kurzzeitpflege bauen.

Vier Kinder hat Markus Waschka. Drei davon sind Mitglied der Jungen Union (JU). Und zwei seiner drei Töchter haben bereits für den Dasinger Gemeinderat kandidiert. Ganz wie der Vater haben sie sich der Politik verschrieben. Zwar für die von der CSU mittlerweile abgespaltene JU, dennoch mit einem Ziel: Verantwortung übernehmen.

„Die Jugend müssen wir fordern und fördern“, sagt Waschka, der für die CSU als Bürgermeister kandidiert. „Derzeit sind wir, was Angebote für die Jugend angeht, sehr gut aufgestellt.“ Was das Jugendparlament betrifft, sieht er jedoch Nachholbedarf: „Der Anstoß dazu muss von den Jugendlichen kommen. Dann werden wir auf sie zugehen und verschiedene Projekte wie eine Jugendsprechstunde anschieben.“ Dann könne die Jugend mit dem Gemeinderat ins Gespräch kommen. An diesem Sonntag findet die Stichwahl zwischen Waschka und Andreas Wiesner von den Freien Wählern statt. Der Wahlkampf gestaltet sich schwierig: „Wir haben Flyer verteilt, sind auf Social Media aktiv. Mehr geht derzeit wegen der Ausgangsbeschränkungen einfach nicht“, sagt der 44-Jährige.

Dasing: Markus Waschka hat noch mehr Ziele

Seine weiteren politischen Ziele verliert er jedoch nicht aus den Augen. Waschka möchte sich neben der Jugend auch um die Belange der älteren Generation kümmern: Im Kernort gelte es, ein Seniorendomizil für Kurzzeitpflege zu errichten. „Klar ist das teuer“, sagt Unternehmer Waschka. „Aber für dieses Projekt werden wir Zuschüsse bekommen. Ohnehin gibt es in unserem Landkreis erheblichen Nachholbedarf bei der Seniorenbetreuung.“ Nach Waschkas Vorstellung sind Seniorenheime nicht nur ein Ort der Pflege, sondern auch ein Standort für Arztpraxen. Im Hinblick auf den hohen finanziellen Aufwand für die Gemeinde sagt Waschka, dass „wir zusammenhalten müssen. Natürlich kommen teure Projekte auf uns zu, aber wir können das stemmen.“

Zehn Halbsätze für Markus Waschka 1 / 11 Zurück Vorwärts Bürgermeisterkandidat Markus Waschka (CSU) hat in einem Telefoninterview folgende zehn Halbsätze unserer Redaktion spontan so vollendet:

Am Sonntagabend so gegen 19 Uhr werde ich … Markus Waschka: … auf das Ergebnis warten.

Wenn ich nicht gewählt werden sollte, dann bin ich am Montagmorgen … Waschka: … in der Arbeit.

Die größte positive Geschichte dieses Wahlkampfs war … Waschka: … dass mich so viele Bürger unterstützt haben.

Die größte Enttäuschung dieses Wahlkampfs war … Waschka: … Es gab keine.

Bürgermeister ist interessanter als selbstständiger Unternehmer mit einer Garten- und Landschaftsbaufirma, weil … Waschka: … man was für seinen Heimatort tun kann.

Von Andreas Wiesner habe ich in den vergangenen Monaten gelernt … Waschka: … (Keine Antwort).

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann … Waschka: … dass diese Corona-Krise bald vorbei wäre und alle Menschen unbeschadet weiterleben können.

Das Klischee, warum ich nicht Bürgermeister werden sollte, das mich am meisten nervt, ist … Waschka: … dass ich ein großes Auto fahre.

Die wichtigste Erfahrung meines Lebens war … Waschka: … dass man sich auf seine Familie und Freunde verlassen kann.

Das schönste Ereignis meines Lebens war … Waschka: … die Geburt meiner vier Kinder.

Als Bürgermeister will er dafür sorgen, dass der Gemeinderat transparenter wird, und den nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzungen abschaffen. In den Zeiten der Corona-Krise gelte es, Solidarität zu zeigen: „Damit, dass wir daheimbleiben und an die Eltern appellieren, dass sie ihre Kinder ebenfalls zu Hause behalten.“ In Dasing helfe jeder jedem. Das sehe man an den Angeboten, wenn Junge für Ältere einkaufen gehen würden.

Das ist Markus Waschka:

Alter: 44 Jahre.



44 Jahre. Aufgewachsen: in Dasing /Taiting.



in /Taiting. Familienstand: Verheiratet seit 25 Jahren mit Martina, vier Kinder.



Verheiratet seit 25 Jahren mit Martina, vier Kinder. Ausbildung und Beruf: Spezialtiefbaufacharbeiter, selbstständig im Garten- und Landschaftsbau.



Spezialtiefbaufacharbeiter, selbstständig im Garten- und Landschaftsbau. Hobbys: Vereinsaktivitäten, Schafkopf.

