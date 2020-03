06:00 Uhr

Stichwahl in Kühbach: Kerscher will ans große Ganze denken

Plus In Kühbach steht die Stichwahl um das Bürgermeisteramt an. Karl-Heinz Kerscher, der Kandidat der Ortsgemeinschaft Kühbach, denkt aber gerade nicht an Wahlkampf.

Von Gerlinde Drexler

Nervosität im Vorfeld der Stichwahl? Überlegungen, was er anders hätte machen können? Das Gespräch mit den Wählern suchen? All das ist für Karl-Heinz Kerscher gerade überhaupt kein Thema. „Wahlkampf wäre fehl am Platz“, sagt er mit Blick auf die Corona-Krise. In Zeiten der Ausgangsbeschränkung werde er sich strikt daran halten, betont der 48-jährige Kühbacher. Nach der Wahl ist für ihn vor allem eines wichtig.

Die Stichwahl am Sonntag, die sein Leben verändern könnte, ist für Kerscher (Ortsgemeinschaft Kühbach) in den Hintergrund gerückt. Den Auftrag für die Flugblätter, die er eigentlich noch verteilen wollte, hat er schon vergangene Woche bei der Druckerei wieder storniert. Kerscher sagt: „Ich wäre falsch beraten, wenn ich Spaziergänge mache und Flyer einwerfen würde.“ Zum jetzigen Zeitpunkt sollte man helfen und nicht Wahlkampf machen. Kerscher hatte einen leichten Vorsprung bei der Wahl Obwohl er sich vorstellen könnte, dass er die Bürger mit einer Aktion wie den Flugblättern schon noch mal auf sich aufmerksam machen würde. Kerscher betont: „Ich strebe das Amt an und will es unbedingt haben.“ Er würde sich riesig freuen, wenn er das Vertrauen der Bürger bekäme, sagt er. „Aber ich muss mich nicht verbiegen.“ Beim ersten Durchgang der Kommunalwahl am Sonntag vor einer Woche entfielen 36,4 Prozent der abgegebenen Stimmen auf ihn. Ein Vorsprung von vier Prozentpunkten auf Stefan Schneider. Entscheidend ist, wie sich die Wähler der beiden weiteren Kandidaten, Gerhard Stegmayer (Bürgervereinigung Unterbernbach, 25,5 Prozent), Hermann Erbe (Freie Wählergemeinschaft Haslangkreit, 5,7 Prozent) entscheiden. Stimmen sie überhaupt ab und wenn ja für wen? Bei den Gemeinderatswahlen lag Kerscher, der auch aktuell im Rat ist, bei der Ortsgemeinschaft Kühbach mit 1743 persönlichen Stimmen an dritter Stelle. Schneider führte mit 1395 Stimmen die Liste seiner Gruppierung an. Kerscher denkt auch an die Zeit nach Corona Kerscher ist skeptisch, ob die Entscheidung am Sonntag wirklich aussagekräftig ist. Er kann sich vorstellen, dass gerade Senioren nicht an der Stichwahl teilnehmen werden. Seine Überlegung: „Warum sollen sie ans Rathaus fahren und einen Brief einwerfen, wenn sie nicht einkaufen fahren dürfen.“ Für ihn zählt am Montag nach der Wahl, unabhängig vom Ergebnis, momentan nur eines: „Dann ist es wichtig, wie wir zusammenhalten und aufgestellt sind.“ Zehn Halbsätze . . . für Karl-Heinz Kerscher 1 / 11 Zurück Vorwärts Bürgermeisterkandidat Karl-Heinz Kerscher (Kandidat Ortsgemeinschaft Kühbach) hat in einem Telefoninterview mit unserer Redaktion zehn Halbsätze spontan so vollendet:

Am Sonntagabend so gegen 19 Uhr werde ich … Karl-Heinz Kerscher: … wegen Corona zu Hause bleiben.

Wenn ich nicht gewählt werden sollte, dann bin ich am Montagmorgen … Kerscher: … in der Arbeit und auch ein bisschen traurig.

Die größte Enttäuschung dieses Wahlkampfs war … Kerscher: … gar nichts.

Die größte positive Geschichte dieses Wahlkampfs war … Kerscher: … die Freundlichkeit der Gemeindebürger.

Bürgermeister ist interessanter als stellvertretender Gebietsverkaufsleiter, weil … Kerscher: … da gibt es keine großen Unterschiede, weil ich in beiden Fällen mit Menschen zu tun habe.

Von Stefan Schneider habe ich in den vergangenen Monaten gelernt … Kerscher: … (keine Aussage).

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann … Kerscher: … würde ich mir in der aktuellen Situation wünschen, dass meine Familie und alle Kühbacher gut durch die Corona-Krise kommen.

Das Klischee, warum ich nicht Bürgermeister werden sollte, das mich am meisten nervt, ist … Kerscher: … da habe ich nichts gehört.

Die wichtigste Erfahrung meines Lebens war … Kerscher: … die Hochzeit mit meiner Frau und die Geburt meiner zwei Kinder.

Das schönste Ereignis meines Lebens war … Kerscher: … die Geburt meiner Kinder. Wird er zum Bürgermeister gewählt, dann „ist zunächst einmal Hilfe angesagt“. Für den ganzen Gemeindebereich, betont er: „Bei mir zählt immer das große Ganze.“ Wie es weitergehen wird, wenn die Pandemie hoffentlich bald eingedämmt ist „wird uns unser Ministerpräsident Söder schon vorgeben“. Kerscher ist sich sicher, dass es dann Leitfäden und Vorschriften gibt, wie Kommunen wirtschaftlich und finanziell weitermachen sollen. Das ist Karl Heinz Kerscher Alter: 48 Jahre.



48 Jahre. Aufgewachsen: in Kühbach .



in . Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Töchter.



verheiratet, zwei erwachsene Töchter. Ausbildung und Beruf: Großhandelskaufmann, Vertriebsleiter, stellvertretender Gebietsverkaufsleiter.



Großhandelskaufmann, Vertriebsleiter, stellvertretender Gebietsverkaufsleiter. Kommunalpolitik: zwölf Jahre Mitglied im Marktgemeinderat Kühbach .



