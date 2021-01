vor 48 Min.

Straßenglätte: Auto überschlägt sich auf der B300 bei Kühbach

Zwei Glätteunfälle haben die Polizei Schrobenhausen am Mittwochmorgen beschäftigt.

Auf der B300 bei Kühbach überschlägt sich am Mittwochmorgen eine Frau mit ihrem Auto. Wenige Stunden zuvor ist ein Sattelzug bei Gachenbach in einen Wagen gekracht.

Von Nicole Simüller

Die winterliche Straßenglätte ist am Mittwochmorgen mehreren Verkehrsteilnehmern nahe Kühbach und Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) zum Verhängnis geworden.

Gegen 8 Uhr war eine 54-jährige Augsburgerin mit ihrem Honda auf der Bundesstraße B300 in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Wie die Polizei Schrobenhausen mitteilte, kam sie zwischen Kühbach und dem Gachenbacher Ortsteil Peutenhausen vermutlich aufgrund ihrer den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Bundesstraße ab und überschlug sich.

Unfall auf der B300 bei Kühbach: Autofahrerin kann sich aus Wagen befreien

Ihr Wagen blieb auf der angrenzenden alten B300 auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich mit Unterstützung eines Ersthelfers aus dem Auto befreien und wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt ins Aichacher Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden.

Bereits in den frühen Morgenstunden war ein weiterer Glätteunfall auf der Staatsstraße 2084 zwischen Gachenbach und Weilach passiert. Ein 35-jähriger Augsburger fuhr gegen 4.50 Uhr mit seinem VW in Richtung Weilach. Auf der zu dieser Zeit spiegelglatten Straße kam er nach Polizeiangaben plötzlich ins Rutschen, sodass sich sein Auto quer zur Straße drehte und in die Gegenspur ragte.

Sattelzug kracht bei Peutenhausen in querstehendes Auto

Ein zu dieser Zeit in Richtung Gachenbach fahrender 48-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg konnte seinen Sattelzug aufgrund der Glätte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er krachte in das Auto. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Auto und dem Sattelzug entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro. Beide blieben fahrbereit.

Die Polizeiinspektion Schrobenhausen weist aus gegebenem Anlass eindringlich darauf hin, das Fahrverhalten und insbesondere die Geschwindigkeit stets an die Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnisse anzupassen. Bei einem Wintereinbruch zählen der Polizei zufolge unangepasste Geschwindigkeit und zu geringer Sicherheitsabstand zu den häufigsten Unfallursachen. Gerade um diese Jahreszeit sei immer mit glatten Straßen zu rechnen. Wer bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen seine Geschwindigkeit nicht anpasse, müsse mit einem dreistelligen Bußgeld sowie einem Punkt in der Verkehrssünderkartei rechnen, wenn es zu einem Unfall komme.

