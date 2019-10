vor 10 Min.

Sudetendeutsche feiern Jubiläum

Festakt zum 70. Geburtstag der Landsmannschaft in Aichach. Bernd Posselt kommt als Festredner. Mehr als 50 Mitglieder der Ortsgruppe haben die Vertreibung miterlebt. Sie erinnern an die Vergangenheit

Am 19. Februar 1946 traf der erste Transport von Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland und aus Schlesien am Aichacher Bahnhof ein. Am 6. Dezember 1949 wurde im damaligen Gasthof Hofmann die Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) aus der Taufe gehoben. Nun feiert die SL am Samstag, 5. Oktober, ab 14 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr) im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach mit einem Kulturnachmittag ihren 70. Geburtstag.

Als Festredner wird der Sprecher der Sudetendeutschen, Bernd Posselt, erwartet. Ebenso hat der bayerische Landesvorsitzende des Bundes der Heimatvertriebenen (BdV), Altlandrat Christian Knauer, sein Kommen zugesagt.

Schon vor der offiziellen Gründung des Ortsverbandes hatten sich die in Aichach gelandeten Sudetendeutschen im Café Schmelzer (heute Bekleidungshaus Burkhard) getroffen. Das Schicksal hatte einige hochmusikalische Männer und Frauen nach Aichach verschlagen. Zum Beispiel Vater und Gebrüder Fuchs, Dr. Alois Ahne, Professor Korb, Adolf Scheiter und später Hans Pösselt, um nur einige zu nennen. Das Kulturleben in der Stadt und darüber hinaus besonders bereichert hat Gustl Fuchs, der langjährige Leiter des Sudetenchores und des Liederchores, der als junger Mann schon in seiner Heimatgemeinde Neuhammer an der Orgel gespielt hatte.

Die Sudetendeutschen, aber auch die Schlesier, versuchten, sich möglichst schnell im Aichacher Land trotz anfänglicher großer Probleme bei der Einquartierung unter der Regie des Flüchtlingskommissars Emil Lorenz zu integrieren. Sudetenball im Fasching, Klöppeln in der Heimatstube, Akkordeonorchester Scheiter, Auftritte von Sudetenchor und Liederchor, Anton-Günther-Gruppe – das sind nur einige Beispiele dafür, dass die Sudetendeutschen nicht nur im Aichacher Land alsbald ihre neue Heimat mit Leben erfüllten.

Auch Unternehmen mit sudetendeutschen Wurzeln wurden im Raum Aichach wieder gegründet. So hatte Backformen Zenker schon vor dem Krieg geschäftliche Beziehungen zur Firma Meisinger in Aichach gehabt.

Praktisch in jeder Gemeinde der beiden Altlandkreise Aichach (damals noch mit dem Raum Altomünster) und Friedberg entstanden sudetendeutsche Ortsgruppen. Im Norden des Landkreises ist 70 Jahre später nur noch die Aichacher Gruppe aktiv.

Im Süden gibt es dagegen noch mehrere Zusammenschlüsse (Friedberg, Mering, Kissing, Derching, Stätzling). Kreisvorsitzender ist seit Jahrzehnten der Friedberger Ernst Wollrab.

Beim Festakt im Rahmen des Aichacher Jubiläums soll im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation auszugsweise an die vergangenen 70 Jahre erinnert werden. Die heutige Ortsgruppe der SL umfasst noch mehr als 50 Mitglieder der sogenannten Erlebnisgeneration unter der Leitung von Ortsobmann Gert Schwank. (gps, Foto: Bernd Hohlen)

Der Festakt wird vom Liederchor mit musikalischen Beiträgen aus der alten Heimat und dem Streichquartett Heinz Pösselt musikalisch umrahmt. Eine Klöppelgruppe unter der Leitung von Frau Aigner und Anni Hermann (am Spinnrad) wird ihr Können präsentieren. Der Veranstaltung vorgeschaltet ist um 13 Uhr ein Totengedenken am Ehrenmal der SL im Alten Friedhof.

