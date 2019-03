vor 36 Min.

Süchtig nach Achttausendern

Der Extrembergsteiger Hans Kammerlander zieht die Besucher im fast ausverkauften Pfarrzentrum in Aichach mit seinen Erzählungen in seinen Bann. Er übt aber auch Kritik am Verhalten vieler Bergsteiger

Von Brigitte Glas

Mit packenden Erzählungen und atemberaubenden Bildern hat der Extrembergsteiger Hans Kammerlander die Besucher im so gut wie ausverkaufte Pfarrzentrum in Aichach in seinen Bann gezogen. Der Erlös des Abends geht an die Bürgerstiftung Aichach. Kammerlander selbst betonte, dass ihm soziale Projekte am Herzen lägen. Im eigenen Land, aber auch in Nepal, wohin er inzwischen 45-mal gereist sei. Dort habe er unter anderem eine Blindenschule mit angeschoben.

Hans Kammerlander zählt zu den erfolgreichsten Höhenbergsteigern. Doch bis es so weit war und er 13 der 14 höchsten Berge der Welt besteigen konnte, musste der Südtiroler Ausnahme-Alpinist ei-nen langen Weg zurücklegen. Davon erzählte er am Samstag live mit Bildern und Filmsequenzen.

„Bergsüchtig... nach Wänden, Graten und Gipfeln“ ist praktisch seine Biografie. Kammerlander wurde als sechstes Kind einer Bergbauernfamilie in Ahornach in Südtirol geboren. Und so bestieg er mit acht Jahren den Moosstock, den Hausberg von Ahornach, immerhin schon ein Dreitausender. Fortan träumte er von den drei großen Nordwänden der Alpen am Matterhorn, am Eiger und an den Grandes Jorasses. All diese Touren gelangen ihm in jungen Jahren. Später dann bestieg er das Matterhorn binnen 24 Stunden über alle vier Grate im Auf- und Abstieg.

Danach lockten ihn die ganz hohen Berge im Himalaya und im Karakorum. Da kam eine Einladung von Reinhold Messner zur Besteigung des Achttausenders Cho Oyu 1982 gerade zur rechten Zeit. Seitdem ist Hans Kammerlander „bergsüchtig“ und in allen Erdteilen unterwegs. Höchst lebendig erzählte Kammerlander von seinen Expeditionen auf die Achttausender. Eine seiner spektakulärsten Unternehmungen war die bis dato schnellste Solo-Besteigung des Mount Everest an der Nordflanke und die anschließende Skiabfahrt direkt vom Gipfel. In weniger als 24 Stunden war alles „erledigt“. Kammerlander fesselte seine Zuhörer, obwohl er nicht nur Positives berichtet.

Seine Expeditionen waren riskant und oft hat er einfach Glück gehabt, als er sich zum Beispiel an einem Seil hochkämpfte, das lediglich oben angefroren war. In seinen Schilderungen wird die enorme Zerstörungskraft von Lawinen deutlich, aber auch andere Gefahren wie Gewitter und Sturm. Am dritthöchsten Gipfel der Erde hatte er sich schwere Erfrierungen eingehandelt und musste statt auf den Gipfel ins Krankenhaus. Mehrfach verlor er Freunde am Berg, die zum Teil vor seinen Augen den Tod fanden.

Für unverantwortlich hielt Kammerlander das Verhalten vieler Bergsteiger in den Bergen, die unter anderem den Mount Everest zur höchstgelegenen Müllkippe der Erde verkommen ließen. Das Fazit: Es ist nicht alles gut beim Bergsteigen, aber es fasziniert – und macht „bergsüchtig“. Hans Kammerlander konnte nicht alles in seinem Vortrag erzählen. Noch lange danach beantwortete er im Pfarrzentrum die Fragen seiner Zuhörer.

