vor 38 Min.

Sülzle-Gruppe ausgezeichnet

Stahlpartner Aichach gehört zu Unternehmen

Die Sülzle-Gruppe, zu der auch das Partnerunternehmen Stahlpartner Aichach (STP) mit einer weiteren Niederlassung in München gehört, hat den „Axia Best Managed Companies Award“ erhalten. Die Auszeichnung wird laut einer Mitteilung jährlich an deutsche Mittelständler vergeben, die aus Sicht der Initiatoren Deloitte, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und des Bundesverbands Deutscher Industrie (BDI) unternehmerische Exzellenz aufweisen.

Der Firmenverbund von Sülze besteht aus 23 Standorten in Deutschland und zwei in Frankreich und beschäftigt insgesamt rund 1000 Mitarbeiter. Die Firmengruppe ist in vierter Generation familiengeführt und laut Mitteilung seit 140 Jahren im Metallhandel und Metallverarbeitung aktiv. Sülzle-Stahlpartner ist mit 16 eigenen Standorten und seinem Partnerbetrieb STP Aichach mit zwei Standorten nach eigenen Angaben einer der größten Bewehrungsstahlhändler und Biegebetriebe Deutschlands. Das Unternehmen ist Anbieter von maßgeschneiderten Armierungskörben, Schraubverbindungen und Bewehrungsstahl in allen Varianten und liefert auch Profilstahl, Rohre und Bleche. 2007 wurde laut Angaben des Unternehmens die Firma STP Aichach (Standort: Hanns-Martin-Schleyer-Straße im Gewerbepark Ecknach) durch German Reimer in Partnerschaft mit Sülzle gegründet.

Der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Sülzle, der das Rosenfelder Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Heinrich in vierter Generation leitet, sagte: „Wir bedanken uns insbesondere bei allen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und Partnern, die durch ihr tägliches Engagement und ihre Unterstützung eine solche Auszeichnung erst möglich gemacht haben. Sie sind maßgeblich für den Erfolg unseres Unternehmens verantwortlich und gestalten dessen Ausrichtung Tag für Tag mit.“ (AZ)

Themen folgen