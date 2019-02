08.02.2019

Supermarkt will noch in diesem Jahr eröffnen

In diesem Frühjahr soll Baubeginn sein für den Supermarkt am Ortseingang von Motzenhofen. Der Lebensmittelmarkt könnte noch in diesem Jahr eröffnet werden.

Im April sollen in Motzenhofen die Bagger für den Edeka-Markt anrücken. Bürgermeister Ziegler berichtete gestern Abend in Igenhausen auch vom Winterdienst und von den Photovoltaikflächen bei Hirschbach

Von Katja Röderer

Die beiden Photovoltaikanlagen, die zwischen Hirschbach und Igenhausen entstehen sollen, waren bereits Thema eines Infoabends im Sportheim in Igenhausen. Bei der ersten Bürgerversammlung der Gemeinde Hollenbach in diesem Jahr hat Bürgermeister Franz Xaver Ziegler das Thema gestern an derselben Stelle noch einmal aufgegriffen. Der Gemeinderat werde sich in der Sitzung am 21. Februar mit den Anträgen befassen, kündigte er an. Es sei eine schwierige Entscheidung, bei der man nur Fehler machen könne.

Alles in allem hatte Ziegler eine Menge guter Nachrichten im Gepäck. So ist die Einwohnerzahl im Gemeindegebiet gestiegen, die Geburtenraten sind weiterhin hoch und nun haben sich 2018 doppelt so viele Paare das Jawort gegeben wie im Jahr zuvor. Der Bürgermeister geht davon aus, dass Hollenbach weiter wächst. Die Gemeinde ist schuldenfrei und freut sich über einen finanziellen Puffer, der es ermöglicht, flexibel zu bleiben. Immerhin stehen große Kanal- und Straßensanierungen an, wie etwa die Bernbacher Straße in Igenhausen oder die Weiherstraße und in Mainbach die Dorfstraße.

Schon 2018 hat der Gemeinderat viel zu tun gehabt. Der Bürgermeister sprach von einem „arbeitsintensiven Jahr“ mit vielen Planungen. Viele davon sollen dieses Jahr umgesetzt werden. Beim Bebauungsplan „Am Oberfeld“ wurden vier Grundstücke geschaffen, wobei ein Obstgarten wegen der ungünstigen Zufahrt nicht gleich erschlossen werden soll. Auf dem „Sondergebiet Einzelhandel/Gemeindebauhof“ sollen im April die Bagger anrollen. Der Supermarkt könnte noch 2019 eröffnet werden. Die Pläne für den Gemeindebauhof sollen dieses Jahr vorangebracht werden, Baubeginn ist aber frühestens 2020. Für die Erweiterung des Bebauungsplanes „Am Herschbach“ wurden bereits Grundstücke gekauft. Der Gemeinderat will demnächst in die Planung einsteigen. Der Ausbau der Walchshofener Straße in Motzenhofen war Sache des Landkreises. Die Straße ist nun etwas enger als vorher, was laut Bürgermeister zu einer gewissen Verkehrsberuhigung führe. Beim Wasserleitungsbau wurde dank der Arbeit des Bauhofs viel Geld gespart: Das Projekt wurde um 193000 Euro günstiger als gedacht.

Nicht vermeiden ließ sich laut Ziegler eine Erhöhung bei den Trinkwasser- und Abwassergebühren. Große Maßnahmen und stark gestiegene Preise seien die Gründe für die „nicht unerhebliche Erhöhung“, so Ziegler. Die letzte Gebührenanpassung liegt acht Jahre zurück. Das Leitungsnetz komme in die Jahre und es sei nötig, frühzeitig und entschlossen zu sanieren. Für einen Gemeinderat und einen Bürgermeister gebe es prestigeträchtigere Dinge als ein Abwasserrohr, so Ziegler.

Er berichtete auch von dem Grundstück neben dem Raiffeisen-Agrar-Zentrum, das nun vom Agrarzentrum gekauft wurde. Am Gewerbering sind alle Grundstücke verkauft. Bei einem Grundstück fand bereits eine Rückübertragung statt, weil der Bauzwang in absehbarer Zeit nicht eingehalten wird.

Neues gab es auch vom Kindergarten: Im Sommer hatte das Zentrum für Kindertageseinrichtungen in Augsburg die Verwaltung übernommen, Träger bleibt aber die Kirchenverwaltung.

Franziska Hoffmann, die vielen auch als Fräulein Fanni bekannt sein dürfte, ist nach fast 40 Jahren in Hollenbach zum Jahresende in Rente gegangen. Bei den größeren Kindern in der Grund- und Mittelschule seien mit Blick auf die Schülerzahlen noch ein paar heikle Jahre zu überstehen, doch die steigenden Geburtenzahlen werden sich bald auswirken.

Passend zur Wetterlage ging Ziegler auf den Winterdienst ein. Er bat um Verständnis dafür, dass es dem Winterdienst aus physikalischen Gründen nicht möglich sei, überall gleichzeitig zu sein. Hilfreich wäre es, Problemstellen gleich zu melden. Es werde ständig versucht, Touren und Ablauf zu verbessern.

Besser werden soll es auch für die Insekten in Hollenbach. So will die Gemeinde auf öffentlichen Flächen verstärkt bienenfreundliche Ansaaten vornehmen. Nicht gern gesehen sind die Eichenprozessionsspinner, doch die werden die Gemeinde wohl noch einige Zeit beschäftigen, erklärte Ziegler. Die relevanten Bäume werden im Frühjahr weiter behandelt. Wer einen Eichenprozessionsspinnerbefall entdeckt, soll ihn der Gemeinde melden.

In Sachen Dorferneuerung bat Ziegler die Bürger, sich einzubringen, auch wenn sich die Aktion zeitlich hinziehe. In Mainbach sollen die Maßnahmen Ende 2019/Anfang 2020 umgesetzt werden. Im vergangenen Jahr hatten mehrere Infoveranstaltungen für die Dorferneuerung in Hollenbach und Motzenhofen stattgefunden. Über das Schicksal der alten Dorfwirtschaft ist bislang noch nicht entschieden worden.

