Autofahrer landet auf der Flucht vor der Polizei in einem Vorgarten

Ein junger Mann versucht, mit seinem Auto vor der Polizei zu fliehen. Die Fahrt endet in einem Vorgarten in Todtenweis. Bei dem spektakulären Unfall gibt es zwei Verletzte.

Die Flucht eines 20-Jährigen ist am Freitagnachmittag in einem Vorgarten geendet. Wie die Polizei berichtete, sollte der junge Mann gegen 17.15 Uhr zwischen den Ortschaften Aindling und Todtenweis für eine Verkehrskontrolle stehen bleiben. Stattdessen drückte er aufs Gas und für mit zu hoher Geschwindigkeit davon. Während seiner Flucht brachte er durch seine waghalsige Fahrweise laut Polizei mehrere Menschen in Gefahr. Außerdem touchierte er eine Leitplanke.

In Todtenweis verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto hob dabei an einem Zaunsockel ab, durchbrach einen Zaun, überschlug sich und prallte schließlich gegen eine Hauswand und mehrere geparkte Fahrzeuge.

Nach einem Fluchtversuch vor der Polizei, hat sich ein 20-Jähriger mit seinem Auto überschlagen und ist in einem Vorgarten in Todtenweis gelandet. Foto: Sofia Brandmayr

Auto landet in Todtenweis in Vorgarten: Zwei Verletzte, 100.000 Euro Schaden

Der Fahrer wurde hierbei verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Es wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt, um festzustellen, ob er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Eine Person, die sich im Haus befand, wurde durch Glassplitter verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr Todtenweis unterstützte den Rettungsdienst, regelte den Verkehr und reinigte die Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 08251/89890 zu melden. (AZ)