Todtenweis

vor 16 Min.

Babyboom und Flüchtlinge: Als der Landkreis neue Schulen brauchte

Der Tag der Einweihung am 7. Mai 1961: Die Dorfgemeinde Todtenweis versammelte sich vor Schulhaus und Lehrerwohnhaus. Die Eingänge zum Schulhaus waren festlich geschmückt.

Plus Nach dem Krieg steigen die Schülerzahlen. Die Dorfschulen sind veraltet, Lehrerwohnungen rar und Pädagogen ebenso. Auch in Todtenweis wird gebaut.

Von Franz Riß

Es war eine regelrechte Welle: Ende der 1950-er bis Mitte der 1960-er Jahre entstanden im Landkreisgebiet zahlreiche neue Schulhäuser. In Todtenweis erinnern sich ältere Menschen an das Fest vor 60 Jahren. Am 7. Mai 1961 wurden Schul- und Lehrerwohnhaus eingeweiht. Die Neubauten waren bitter nötig. Das hatte mehrere Gründe, wie der Todtenweiser Gemeindearchivar Franz Riß schildert.

