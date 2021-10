Betrunkener stürzt in Todtenweis in ein Silo und verletzt sich schwer

Nach einer Party macht sich ein 28-Jähriger alleine auf den Heimweg. In Todtenweis stürzt er drei Meter tief in ein Silo und zieht sich mehrere Verletzungen zu.

Ein 28-Jähriger ist in Todtenweis in ein Silo gestürzt. Wie die Polizei berichtet, fand eine Zeugin den Mann am Sonntag gegen 8.20 Uhr am Boden eines Fahrsilos in der Sander Straße in Todtenweis. Der 28-Jährige war schwer verletzt und stark unterkühlt. Nach der Erstversorgung brachte ihn ein Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg.

Unfall in Todtenweis: Mann bricht sich Bein und verletzt sich am Kopf

Im Laufe des Vormittags stellte sich heraus, dass sich der 28-Jährige nach einem Partybesuch gegen 3 Uhr alleine auf den Nachhauseweg gemacht hatte. Laut Polizeiangaben stand er unter Alkoholeinfluss und lief über das Silo. An dessen Ende stürzte er etwa drei Meter in die Tiefe. Außer einer Kopfverletzung brach er sich ein Bein und zog sich diverse Prellungen zu. (kneit)