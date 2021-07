Lechraingruppe will beim Wasser kein Risiko eingehen

Plus Der Zweckverband für Wasserversorgung in Todtenweis informiert sich beim Verein Wasserwerksnachbarschaften über Risikomanagement. Eine Entscheidung steht aus.

Wasser ist ein ungemein wichtiges und wertvolles Gut. Und darum kommt seinem Schutz auch eine ganz besondere Bedeutung zu. Eine logische Folge dieser Überlegung ist die Forderung nach einem Risikomanagement, um den Bürgerinnen und Bürgern nach Möglichkeit stets ein Produkt von höchster Qualität bieten zu können. In dieser Beziehung hat die Lechraingruppe, ein Zweckverband zur Wasserversorgung, offensichtlich Nachholbedarf. Darum befasste sich die Sitzung am Dienstag im Feuerwehrhaus Todtenweis im öffentlichen Teil ausschließlich mit diesem Thema.