Todtenweis

06:00 Uhr

Warum in Todtenweis nur wenige Wohnhäuser gebaut werden

Das Baugebiet Am Sonnenbichl in Todtenweis ist nahezu vollständig bebaut.

Plus In Todtenweis wird nur selten ein Wohnhaus gebaut. An Bauplatz-Anfragen mangelt es nicht. Welche Abhilfe sich Bürgermeister Konrad Carl von der Politik wünscht.

Von Johann Eibl

Das Thema brennt dem Bürgermeister von Todtenweis förmlich unter den Nägeln: Wie kann er dazu beitragen, dass die vielen Bauwilligen in seiner Gemeinde einen Platz finden, auf dem sie ihr Haus errichten können? Es ist keineswegs so, dass Konrad Carl lediglich hin und wieder in dem Zusammenhang gefragt ist. Vielmehr versichert er: „Es vergeht keine Woche, in der nicht eine Anfrage nach einem Bauplatz bei mir eintrifft.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

