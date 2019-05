12:52 Uhr

Todtenweis will den Kindergarten erweitern

Blick auf den Todtenweiser Teil der Lutzsiedlung (links). Zur Orientierung: ganz rechts der interkommunale Wertstoffhof. Im Eingangsbereich der Firma Müller Engineering im Gewerbegebiet Lechfeldwiesen ist das Niveau der Straße noch gut, doch im weiteren Verlauf steigt sie an. Diese Steigung will der Gemeinderat auf Kosten der Kommune beseitigen lassen.

Gemeinderat Nach kontroverser Diskussion wird beschlossen, in die Planung einzusteigen. Eine Satzung soll das Bauen in der Lutzsiedlung möglich machen. Bei einem Gewerbegrundstück macht die zu hoch liegende Straße Probleme

Von Martin Golling

Todtenweis Lange schon führt der Gemeinderat Todtenweis’ Diskussionen über das Für und Wider einer baulichen Erweiterung am Kindergarten. Nun folgte der einstimmige Beschluss, dieses Vorhaben endlich planerisch anzugehen. „Wir haben Vollbelegung und sind gerade noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, fasste Bürgermeister Konrad Carl die Situation nach den kürzlich erfolgten Anmeldungen zusammen.

Carl plädierte für den Einstieg in die Planungen zur Erweiterung des Gebäudes. Petra Wackerl konterte: „Alle Hort- und Krippenkinder konnten aufgenommen werden, und für die nächsten beiden Jahrgänge sind weniger Kinder zu erwarten.“ Sie sah deshalb zwar Handlungsbedarf, jedoch nicht in „naher Zukunft“. Wackerl warb für Augenmaß: „Ich sehe da weniger Brisanz als deine Ausführungen vermitteln.“

Carl verwies darauf, dass es dieses Jahr bereits acht Geburten in Todtenweis gegeben habe. „Mag sein, dass wir weniger Kinder haben, aber der Betreuungsaufwand hat sich intensiviert“, sagte Carl und verwies auf die Gemeinden rundum, die alle zu raschem Handeln gezwungen seien. Michael Hofberger und weitere Kollegen stimmten Carl zu, brachten immer mehr Argumente für eine Erweiterung, bis bei der Abstimmung schließlich auch Petra Wackerl gestand: „Ihr habt mich überzeugt.“

Bauen in der Lutzsiedlung Die Lutzsiedlung liegt zwischen Aindling und Todtenweis und gehört teilweise zur Marktgemeinde und zum anderen Teil zu Todtenweis. Obwohl dort Baugenehmigungen zeitweise nach Paragraf 34 (innerörtlich) des Baugesetzbuches erteilt wurden, ist sie nun schon länger rechtlich als Splittersiedlung eingeordnet, was nahezu jegliche Bautätigkeit blockiert. Um den Bürgern dort entgegenzukommen, beschloss der Todtenweiser Gemeinderat einstimmig die Aufstellung einer Außenbereichssatzung (Paragraf 35) und hob die bestehende Klarstellungssatzung „Westlich der Feldstraße“ auf.

Straße zu hoch Die Sache ist schon kurios. Da kauft ein Unternehmer ein Gewerbegrundstück und baut eine Halle darauf. Und weil das Geschäft gut läuft, angelt er sich auch gleich das Folgegrundstück und plant eine weitere Halle. Und die will er auf demselben Geländeniveau wie seine bestehende Halle verwirklichen. Doch weist die Erschließungsstraße ein anderes Geländeniveau aus. So wie die Straße verläuft, müssten die Lastwagen schon im Zufahrtsbereich der neuen Halle in Schieflage stehen, was deren Be- und Entladung extrem erschwert. Dazu sagte der Chef der Firma Müller Engineering in der Sitzung: „Wenn der Anbau sinnvoll sein soll, dann auf demselben Geländeniveau. Doch eine Schieflage der Lastwagen ist sicherheitstechnisch bedenklich.“

Die Gemeinderäte Franz Färber, Richard Eberle und Michael Hofberger sahen die Gemeinde hier in der Pflicht. Die Firma zahle Gewerbesteuern. Petra Wackerl sprach dagegen: „Ganz alleine würde ich das als Gemeinde nicht tragen, zumal ein Umbau der Straße auf 17000 Euro veranschlagt ist. Außerdem rückt eine Tieferlegung der Straße die bestehenden Rigolen (Entwässerungsanlagen) in den frostgefährdeten Bereich. Von Konrad Carl kam der Vorschlag, Gemeinde und Firma sollten sich die Kosten teilen, doch bei der Abstimmung fiel diese Anregung durch. Nur Petra Wackerl und Manfred Schlecht stimmten dafür, auch die Firma in die Pflicht zu nehmen. Also zahlt Todtenweis allein die 17000 Euro.

Themen Folgen