vor 25 Min.

Tödlicher Streit: Haft

In Asylbewerberunterkunft in Affing stirbt 48-Jähriger. Haftbefehl für 34-Jährigen

Nach der tödlichen Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in Affing am Freitagmorgen, bei der ein 48-Jähriger starb, wurde der 34-jährige mutmaßliche Täter am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt. Der Mann befindet sich weiterhin in Haft.

Wie berichtet, war es am Freitag in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei eritreischen Bewohnern der Unterkunft gekommen. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung wurde das 48-jährige Opfer derart massiv geschlagen und dabei so schwer verletzt, dass ein Bewohner der Unterkunft telefonisch einen Notruf absetzte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und Transport ins Augsburger Uniklinikum erlag der 48-Jährige seinen schweren Verletzungen.

Der 34-jährige mutmaßliche Täter wurde in der Unterkunft festgenommen und in den Polizeiarrest gebracht. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt aufgenommen.

Warum es zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist und wie das Tatgeschehen genau abgelaufen ist, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Weitere Angaben macht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht, um diese Untersuchungen nicht zu beeinträchtigen, heißt es in der Mitteilung weiter. (bac)

Themen Folgen