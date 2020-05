vor 37 Min.

Totalschaden: 83-Jähriger kommt von Straße - Ehefrau verletzt

Ein Autofahrer aus Waidhofen kommt zwischen Hörzhausen und Unterbernbach von der Straße ab. Die Unfallursache ist noch offen.

Am Freitag befuhr ein 83-Jähriger aus Waidhofen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) mit seinem Ford die Kreisstraße von Hörzhausen in Richtung Unterbernbach. Kurz vor der starken Linkskurve nach Halsbach kam der Mann aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto schrammte an einem Baum vorbei und kam im Gebüsch neben der Straße zum Stehen.

Totalschaden nach Unfall

Der Fahrer und seine Ehefrau konnten das Auto selbstständig verlassen. Durch den Unfall wurde die Ehefrau leicht verletzt und zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer selbst wurde nicht verletzt. Das Fahrzeug erlitt laut Polizei einen Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die freiwilligen Feuerwehren Hörzhausen und Schrobenhausen waren vor Ort. (AZ)

